L’Ajuntament de Girona ha creat una nova zona de jocs infantils a la plaça del carrer del Riu Freser, i ha reforçat els parcs per a nens i nenes de la pujada de la Torrassa i de la plaça del carrer del Pla Guillem. La setmana que ve s’acabaran els treballs, que tenen un cost de 9.062,90 euros (IVA inclòs) i van a càrrec de l’empresa Novatilu.

“Estem fent una progressiva renovació dels espais de jocs infantils, modernitzant-los i adaptant-los perquè els puguin aprofitar el màxim nombre possible de nens i nenes. Concebem aquests espais com una zona no només de joc per als infants, sinó també amb una funció de cohesió social i punt de trobada de les famílies. Amb aquestes actuacions treballem per millorar aquests aspectes en tres barris de la ciutat”, ha explicat la regidora de Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona, Marta Sureda.

A la plaça del carrer del Riu Freser s’ha creat una nova zona de jocs amb la instal·lació d’un gronxador niu, que és accessible i inclusiu, però en el cas de nens i nenes amb cadira de rodes es requereix l’ajuda d’una persona adulta per poder-hi pujar. Aquesta actuació es complementarà amb un segon espai de jocs a la plaça.

A la pujada de la Torrassa s’hi ha instal·lat un multijocs i una molla a petició dels veïns i veïnes per tal de millorar l’espai. Els treballs finalitzaran la setmana que ve amb l’aportació de més graveta per polir el terreny. Cal destacar que el joc de la molla és accessible i inclusiu, però en el cas de nens i nenes amb cadira de rodes es requereix l’ajuda d’una persona adulta per poder-hi pujar.

Al parc del carrer del Pla Guillem s’ha substituït el gronxador que estava en mal estat i s’ha canviat el paviment. Els treballs van començar la setmana passada amb el condicionament del terreny i entre aquesta setmana i l’altra s’acabarà d’instal·lar el nou gronxador i el paviment.

Després de la incorporació del nou espai del carrer del Riu Freser, la ciutat de Girona compta amb un total de 111 parc infantils repartits per tots els barris.