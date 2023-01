Que molts barcelonins tenen enveja de Girona, molts gironins ho saben o això diuen. Però que l'alcaldable de Junts a Barcelona, Xavier Trias, ho digui a Girona, provoca un augment d'autoestima als gironins si és que encara no estava a dalt de tot. "Girona és el paradigma de catalanitat", apunta Trias a l'alcaldable de Girona, Gemma Geis en un debat inclòs dins de la convenció Municipalista de Junts a la capital dels quatre rius i una sèquia. Trias, gat vell, domina la situació i cada frase sembla estudiada. Lloança a la ciutat que va dirigir Carles Puigdemont i bala enverinada a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per no ser com la ciutat immortal. "Hem trobat a faltar un alcalde a la capital de Catalunya. Ha estat d'esquena a Catalunya i massa de cares a Madrid", lamentava.

Orgull Gironí

D'Orgull gironí no en falta. Ni en política ni en futbol. De fet, avui hi ha un doble duel Girona- Barcelona en futbol i bàsquet masculí. En futbol, Gemma Geis, com l'actual alcaldessa, Marta Madrenas, confien que el Girona FC guanyi 2-1 avui contra el Barça a Montilivi. Trias però, aposta per un 1-2. "Soc un culer malalt", admet el barceloní, que insisteix que "podem ser adversaris en futbol però podem ser grans col·laboradors com a ciutats". Geis afegeix que també amb l’àrea urbana.

Aquesta rivalitat sana dona pas a un diàleg entre els dos alcaldables, moderat per la periodista Núria Riquelme, sobre "el lideratge transformador des de les ciutats". Al llarg de la conversa, Trias ha anat tirant dards enverinats cap a Colau. El barceloní assenyala que qui està al capdavant dels ajuntaments han de "creure-s'ho" però s'hi ha de posar. En aquest sentit, indica que si la ciutat està bruta i diu - en referència a Colau- que està neta.." i deixa un silenci perquè els assistents puguin riure.

Neteja i policia

També lamenta les polítiques policials de la batllessa Barcelona. "Si s'han de posar més diners que se'n posin, però la ciutat ha d'estar neta i ser segura", insisteix. Geis deixa clar però, que també cal corresponsabilitat ciutadana: "La gent s'ha de comportar com si estigués a casa" i recorda que "no hi ha llibertat sense seguretat". Són dos valors que Geis posa sobre la taula. "La gent em demana tornar a casa tranquil·la", explica. Els valors són una de les claus de l'exconsellera gironina que parla també d'educació, cooperació, entre d'altres. I treu pit: "Girona va ser l'única gran ciutat que va trucar la gent gran una a una durant la pandèmia per saber com estaven".

Els dos conversen sobre l'activitat econòmica, d'habitatge o de salaris. Trias exposa que si s'ha de lluitar contra la pobresa, "ha de ser creant activitat econòmica" .Aquí Geis explica que la seva aposta és el talent perquè "és un element importantíssim per crear progrés econòmic". El barceloní, que admet que fa un discurs "sindicalista" diu que no s'haurien de considerar normals els sous que perceben els metges o les infermeres. "Tampoc els professors universitaris" afegeix Geis. Els dos coincideixen que això "no ho solucionarem només els alcaldes" ni es farà en dos dies però Trias exposa que cal un discurs clar.

El perill

Conversant sobre turisme, Trias insisteix en què s'ha d'evitar construir un país "low cost". Geis diu que no li agrada ser "autocomplaent" però deixa clar que a Girona "hi ha un model de ciutat" que no es pot perdre. Es refereix al perill, al seu entendre, que suposaria que la seva formació no dirigís la ciutat des de l'alcaldia. "Costa molt recuperar el model de ciutat amb bones condicions de treball, amb felicitat entre els veïns, estant al costat de la gent que aixeca la persiana cada dia".

Sobre els resultats de les enquestes, Trias diu que Puigdemont li havia demanat que es presentés, que no li expliqués "ximpleries" i que guanyés". A parer seu, això passa per seguir treballant i apunten que les eleccions es guanyen aconseguint que "la gent t'estimi" i amb un partit "fort". Geis remata: Ens han de guiar el país les persones" i Trias conclou que "els partits són servei".