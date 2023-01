Girona dona resposta a menys d’un 1% de les demandes d’habitatges socials

Un informe de Drets Socials i Habitatge i Servei Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament de Girona exposa que l’any 2021 els serveis socials de la ciutat van atendre un total de 5.837 persones en situació de «vulnerabilitat residencial». D’aquestes, només trenta-cinc van poder estabilitzar la seva situació i tenir accés a un habitatge social. Això significa que l’Ajuntament va donar resposta a un 0,6% de les demandes d’habitatge ateses per serveis socials. Tanmateix, el consistori explica que aquestes no són «dades reals», ja que la xifra no fa referència a persones sense llar ni a casos d’emergència o vulnerabilitat, sinó que el concepte és més ampli i abraça a totes aquelles persones que no viuen en les millors circumstàncies.

L’ajuntament manté que del total de sol·licitants només 244 estan en risc de perdre l’habitatge

La dada que l’Ajuntament té en compte és la de persones en «risc de pèrdua d’habitatge». És a dir, que estaven en situació de no continuar vivint al seu domicili, ja fos per un avís de finalització de lloguer, un lloguer amb data de llançament o en procés d’execució hipotecari obert o amb llançament, entre altres. En aquest cas, la xifra el 2021 era de 244 persones. D’aquestes, trenta-cinc (14%) van poder accedir a un habitatge social. D’aquests, set van ser assignats a pisos municipals. La resta van ser assignats per l’Agència Catalana de l’habitatge (12), al pis Joan Sunyer (4), que té un conveni amb el consistori, i als coneguts com a «pis pati» (12), gestionat per Càritas. Aquest últim, acull a dones víctimes de violència de gènere.

Per altra banda, el 2021 es van donar 5.802 casos de persones en situació de vulnerabilitat residencial que no van tenir una resposta satisfactòria. D’aquestes, el 28,5% (1.665) no tenien habitatge. És a dir, que eren persones acollides, tenien una habitació llogada o compartida o havien ocupat algun immoble. D’aquesta manera, Girona es va trobar l’any 2021 amb el percentatge més baix pel que fa a donar respostes a persones en situació de vulnerabilitat residencial i el més alt de persones sense habitatge o amb risc de perdre’l.

També s’ha de tenir en compte que el 2020 va ser un any complicat i es van atendre més demandes de l’habitual a causa de diverses complicacions que van tenir les persones amb l’arribada de la pandèmia. Tot i així, el 2020 es va donar resposta a un 0,74% de les demandes, que en van ser un total de 9.351. D’aquesta xifra, el 16,38% estava sense habitatge i el 3,66 en risc de perdre’l, segons l’informe. Mentrestant, el 2019 es van atendre un 2,9% de les demandes (7.938 en total de les que hi havia un 13,78% sense habitatge i un 2,68% amb risc de perdre’l) i el 2018 un 2,7% (5.932 en total de les que hi havia un 18,22% sense habitatge i un 3,33% amb risc de perdre’l).

La proposta de l’informe és que el consistori compri un pis a l’avinguda Sant Narcís per 110.000 euros

Davant totes aquestes dades, el document tanca detallant que Girona està en una situació d’«emergència» pel que fa a habitatge social. Sobretot, tenint en compte que enguany s’acaba l’emergència extraordinària aprovada pel Consell de Ministres el passat estiu que apunta es poden adquirir pisos en condicions més favorables. Una llei que es podria prorrogar un any més, tot i que, de moment, el que proposa l’informe és l’Ajuntament adquireixi un habitatge situat a l’avinguda Sant Narcís per 110.000 euros amb l’objectiu d’incrementar el parc municipal d’habitatge social.

A part d’aquest pis, l’Ajuntament treballa per tramitar la compra de més pisos per tempteig i retracta. També en la construcció de diferents pisos socials, com a Domeny (88) o a Santa Eugènia (49). Actualment, el parc públic d’habitatge de Girona compta amb uns 200 habitatges. A més, el 2021 el consistori va donar un centenar d’ajudes per prestacions urgents per al pagament del lloguer o l’hipoteca per un import de 110.052 euros i es van tramitar 1200 ajudes pel lloguer per un import d’1,8 milions.