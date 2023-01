Una onada verda de corredors de totes les edats ha omplert el centre de Girona en la novena edició de la Tradeinn Cursa Girona Contra el Càncer. Amb punt de sortida i arribada a la plaça de Catalunya, la competició esportiva, impulsada per l’Associació Contra el Càncer a Girona amb el suport de l’Ajuntament de Girona, ampliava enguany el recorregut de la caminada dels 5 als 6,5 quilòmetres i ha passat per tot el perímetre del parc de la Devesa. Tots els participants han fet la seva aportació solidària per a afavorir la investigació contra les malalties oncològiques.

En aquesta edició, la sortida de la cursa i la caminada s'ha fet a la mateixa hora, a dos quarts de deu del matí. Els més ràpids s'han llençat a la competició, mentre que els més tranquils han sortit a pas lleuger seguint el recorregut previst per l’organització per una caminada sense competició. En canvi, les curses infantils han tingut lloc a partir de les onze del matí.

Recompensa per tots els nens

Totes les persones participants han rebut una samarreta i una bossa amb avituallament, i han entrat en un sorteig de regals. Al finalitzar la jornada s'han lliurat premis a les tres primeres persones classificades -en categoria femenina i en categoria masculina- en la cursa de cinc quilòmetres i un diploma per tots els nens i nenes que han participat en les curses infantils. La caminada no ha tingut caràcter competitiu i, per tant, no s'han lliurat premis. També s'ha entregat un guardó a la persona més gran i a la més jove.

Les inscripcions es podien fer prèviament per pàgina web o presencialment a la seu de l’Associació Contra el Càncer a Girona. Aquest any hi havia la possibilitat de comprar el dorsal «Jo investigo», amb el qual totes aquelles persones que no podien assistir-hi tenien la possibilitat de fer la seva aportació per ajudar en la investigació en càncer. Aquesta inscripció altruista tenia un cost de quinze euros. L’objectiu d’aquesta cursa és la recaptació de fons per apostar, un cop més, per la investigació en càncer. Des de l’associació es financen ajudes a persones investigadores que desenvolupen la seva activitat a Catalunya. Des del 2015, han invertit 36,1 milions d’euros en projectes que vetllen per l’avanç en els tractaments de la malaltia a través de la Fundació Científica.