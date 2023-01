L’Ajuntament de Girona ha tret a licitació la redacció d’un estudi per establir quin és el model més idoni pel Mercat del Lleó, ja que el 2027 s’acaba la concessió. L’objectiu principal és definir un projecte estratègic, amb el consens de les persones consumidores i operadores, per tal d’establir un model de mercat que trobi l’equilibri entre l’oferta i la demanda per garantir la viabilitat econòmica i comercial dels negocis orientats al producte fresc, al servei de la població i com a dinamitzador econòmic del territori i creador d’ocupació.

“Girona és una ciutat de primer nivell que sap adaptar-se constantment a les noves necessitats i està en constant transformació per millorar el benestar dels ciutadans i ciutadanes. El Mercat del Lleó és l’equipament de producte fresc per excel·lència de la ciutat i un element clau en la dinamització del comerç de Girona, motiu pel qual ha d’estar a primera línia d’adaptació a les noves tendències i s’ha de posar en valor per oferir el màxim de qualitat en seguretat, serveis, sostenibilitat, professionalitat i ocupació”, afirma la tinenta d’alcaldia i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes.

Per una banda, el Mercat del Lleó ha de promoure els productes de proximitat i sostenibles, i ser un punt de dinamització comercial. Els horaris d’obertura de l’establiment s’han d’adequar als nous hàbits de consum per tal d’atraure cada dia a un públic més nombrós i variat, un altre dels reptes que té el mercat. Alhora, es pretén atraure el turisme cap a aquest espai per tal de donar a conèixer la riquesa dels productes locals.

Crear ocupació

Per l’altra banda, amb aquesta remodelació també es busca crear ocupació en el sector primari, un dels més perjudicats amb la crisi econòmica, i promoure la transformació digital entre els paradistes.

El projecte encarregat ha d’incloure una diagnosi del context econòmic i social del mercat i el seu entorn i els objectius, les estratègies i el pla d’acció de remodelació de l’equipament.

Cal destacar que la definició del Mercat del Lleó s’elaborarà de forma participativa, comptant amb l’opinió de diferents agents. En l’anàlisi i diagnosi de la situació actual del mercat, es duran a terme entrevistes als mateixos paradistes del mercat, a veïns i veïnes de Girona, a consumidors actuals i potencials, a productors del territori, a comerciants i a entitats representatives del sector.

La redacció de l’estudi s’ha tret a licitació per un cost de 41.200,40 euros (IVA inclòs) i una durada de 7 mesos. Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local, amb l'atorgament del 80% de l'import total del projecte.

La història

El 3 de novembre de 1944 es va inaugurar l’edifici del Mercat Municipal d’Abastaments, dissenyat pels arquitectes Juan Gordillo i Ricardo Giralt. Les obres dels 1.700 metres quadrats del nou mercat van començar l’any 1941. Els llocs de venda van ser adjudicats sota concessió municipal a comerciants de diferents especialitats de producte fresc.

Després de la inauguració oficial del 3 de novembre, el Mercat Municipal va obrir les portes al públic a partir del dia 15 de novembre de 1944 i fins ara.

Té una superfície de planta de 1.712 m² distribuïts, quasi a parts iguals, entre parades i passadissos i amb un lineal de venda de quasi mig quilòmetre. El seu horari és de dilluns a divendres de 7 a 14 h, i dissabtes i vigílies de festius, de 7 a 14.30h.

Varietat

Hi ha 59 parades: 12 carnisseries, cansaladeries o xarcuteries; 10 de peix i marisc; 9 de fruites i verdures; 7 de plats cuinats; 5 d’aviram i cacera; 4 de pesca salada; 3 de fruits secs, espècies i llaminadures; 2 fleques i 7 d'altres activitats. A l'exterior, encerclant l'edifici, hi ha diversitat de parades amb productes de pagès i persones venedores d'articles no alimentaris.