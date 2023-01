L'actual conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, dona suport a ERC en la cursa electoral a Girona de cares am maig d'aquest any. El qui va ser alcalde de la ciutat de 1979 a 2002 pel PSC, s'ha reunit recentment amb l'alcaldable republicà, Quim Ayats i ha comentat extensament "els temes de l’agenda política de la ciutat, les urgències més peremptòries i les propostes imprescindibles del nou model per a la ciutat del futur", segons un comunitat d'Esquerra. En aquest comunicat, s'informa que "Nadal ha insistit en el repte de futur" i que " i ha estimulat" Quim Ayats a “assumir aquest repte des de l’experiència pragmàtica de govern i a liderar la transformació futura de la ciutat”.

Nadal va estripar el carnet del PSC pot abans del 27-S de l'any 2015 i fa unes setmanes va acceptar format part del nou govern d'ERC en solitari liderat per Pere Aragonès. Nadal va ser conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 2003 a 2010 pel PSC. També va ser conseller de la Presidència el 2006 i portaveu del Govern de 2003 a 2006 en època socialista. El Vicealcalde i candidat d’Esquerra a Girona, Quim Ayats, assegura després d'aquesta trobada que a ERC estan "preparats per liderar la ciutat”. “Hem treballat intensament durant aquests tres anys al govern de Girona per posar les bases de la Girona del futur, i estem preparats per assumir-ne el lideratge”, manté. Ayats ha transmès al conseller que “Girona va bé, però pot anar molt millor. Som aquí per fer un pas més, perquè la nostra ciutat mereix molt més i no ens conformem amb viure d'una certa inèrcia”. “Som el relleu natural, tenim l’equip, l’experiència, la seguretat i la solvència d’haver fet bé la feina al govern de la ciutat, impulsant projectes que portaven massa temps encallats”, remarca el Vicealcalde Quim Ayats.