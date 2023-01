Aquesta setmana començaran les obres de rehabilitació de Can Burcet, a Sant Jordi Desvall, que convertiran l'edifici en un centre de serveis i activitats socials. Aquest, donarà servei a tres municipis, el mateix Sant Jordi Desvalls, i també Viladasens i Colomers.

Les reformes es faran per un pressupost total de 449.517,61 euros. 250.000 euros són finançats pel Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC), mentre que l'Ajuntament ha destinat els gairebé 200.000 euros restants dels seus propis recursos.

El projecte preveu la seva rehabilitació amb una intervenció a l'estructura, als tancaments i a les instal·lacions, conservant la seva façana i recuperant els buits actualment tapiats i la tipologia original. El termini d'execució de les obres és de sis mesos i contemplen la reforma dels espais interiors per al servei públic com a centre social. Mentrestant, la resta d'espais estaran destinats a l'organització del servei de menjador procedent de càtering, a la planta baixa, i també un despatx al primer pis per a usos que poden ser diversos segons les necessitats, com fisioteràpia o psicologia. L'edifici va ser adquirit per l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls l'any 2019.