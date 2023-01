La metgessa Carme Valls Llobet serà la 36a persona en rebre la distinció de doctor honoris causa per la Universitat de Girona. Aquesta, va ser una proposta que es va dur a terme des de la Facultat de Medicina i que va ser aprovada en el marc del Consell de Govern del passat 26 de gener. La proposta també va rebre l'informe favorable de l'Escola de Doctorat. De moment, no hi ha data per la investidura, però la UdG ha deixat clar que Valls rebrà aquest reconeixement per la seva rellevància en el terreny assistencial, acadèmic, científic, cultural i polític.

Nascuda l'any 1945 a Barcelona, Carme Valls Llobet és metgessa des que es va graduar el 1968 a la Universitat de Barcelona. Concretament, està especialitzada en endocrinologia, la branca de la medicina que tracta les disfuncions del sistema endocrí i les seves secrecions específiques, i medicina amb perspectiva de gènere. La seva reivindicació més important és la inclusió de les diferències entre homes i dones en el disseny i anàlisi d’estudis sobre patologies i tractaments.

Carme Valls ha dedicat molts anys de la seva carrera a l’estudi de les desigualtats i l’escletxa de gènere en la medicina, la que es produeix quan la investigació invisibilitza el cos de la dona. A més, ha estat pionera a Espanya a plantejar les diferències de gènere en el terreny de la investigació. També va formar part d’un moviment internacional d’investigadors que en la dècada dels noranta va impulsar la inclusió de dones en els assajos clínics i el rigor científic aplicat a l’estudi dels problemes i les patologies més habituals en les dones.

Aquests centres d’interès i recerca han portat Carme Valls a assumir la direcció del programa ‘Dona, Salut i Qualitat de Vida’ al Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS), organització científica no governamental, del qual és membre des de 1983 i que actualment presideix. El CAPS investiga les diferències de gènere en la salut i en els serveis sanitaris i proporciona accés a la informació i recursos a les dones per a millorar la seva qualitat de vida.

En el camp de la medicina també ha escrit diferents llibres. L'últim, publicat el 2020, titulat Mujeres invisibles para la medicina. A part de la seva trajectòria com a metgessa, Valls també ha estat una dona compromesa i lluitadora per la igualtat. Va ser diputada en el Parlament de Catalunya pel PSC entre 1999 i 2003. A part, també va presidir la Fundació Catalunya Segle XXI. Com a reconeixement més destacat, la Creu de Sant Jordi concedida per la Generalitat de Catalunya el 2020. A més, l'any 2018 va rebre el Premi Bones Pràctiques de Comunicació no Sexista que atorgat per l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya.

La 36a investida pel centre

La distinció Honoris Causa s’entrega a personalitats rellevants de l’àmbit acadèmic, científic, cultural i social, que hagin tingut alguna mena de relació amb la Universitat de Girona. A part, el centre també posa en valor que hagin excel·lit en la seva tasca per tal d’integrar-les al Claustre de la UdG.

Tots els personatges investits són un referent clau en qualsevol universitat. A la UdG, el primer que va ser proclamat doctor honoris causa va ser Jerome S. Brunner el 30 de setembre de 1997. Al llarg d’aquests últims 25 anys, el centre acadèmic gironí ha distingit trenta-quatre doctors honoris causa. Entre ells, destaquen noms com Miquel Martí Pol, Joan Roca i Fontané, Raimon Panikkar o Lluís Llach. Carme Valls Llobet serà la 36a investida per part de la UdG, la primera d'aquest 2023. L'últim a ser investit va ser Josep Amat i Girbau, el passat 15 de desembre, per la seva tasca en el món de la robòtica.