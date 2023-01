Veïns de les urbanitzacions la Canyera i la Mata de Llagostera denuncien que han patit talls de llum que s'han allargat hores durant tres nits de la darrera setmana. En un comunicat, els veïns exposen que les interrupcions en el subministrament han afectat 120 famílies que els dies 25, 26 i 28 van estar sense electricitat des de les nou del vespre i fins a mitjanit. Endesa té constància que les incidències han afectat una trentena de clients i que s'han produït per sobrecàrregues en una línia que alimenta la Canyera i part de la Mata. La companyia ha obert una investigació per descobrir què ha provocat la sobrecàrrega, si frau elèctric o alguna altra circumstància.

"Durant aquesta darrera setmana, més de 120 famílies de Llagostera ens hem quedat tres dies sense subministrament elèctric a partir de les nou del vespre i fins a la mitjanit", exposen els veïns en un comunicat i denuncien que estan "molt indignats" i "totalment perplexos" per la situació. A més, també sospiten que aquestes apagades es puguin "anar repetint" perquè "ningú" els ha donat una solució per acabar amb les interrupcions en els subministraments.

Els veïns remarquen que han intentat parlar amb les empreses que comercialitzen l'electricitat i no han obtingut respostes satisfactòries. Per això, s'han posat en contacte amb l'alcalde de Llagostera que, després de comunicar-se amb la companyia, els ha explicat que els talls són conseqüència de sobrecàrregues de la línia.

"O sigui, que segurament hi ha alguns veïns connectats fraudulentament a la xarxa i, a més, consumeixen en excés fins que sobrecarreguen la xarxa i la fan saltar", afirmen els veïns que critiquen que, després de tres talls, sembla que no es posi solucions perquè els clients que paguen les factures tinguin "garantit aquest servei mínim". "És incomprensible que no siguin conscients de la importància de garantir aquest servei bàsic i indispensable als veïns, sobretot aquestes últimes nits de fred intens. Darrerament per a nosaltres la llum ha esdevingut un privilegi, que ni pagant ens el deixen gaudir", lamenten.

Endesa ha exposat que tenen constància de les interrupcions en el subministrament a una trentena de clients durant les tres nits i que els talls estan relacionats amb una sobrecàrrega d'una línia que alimenta part de la Canyera i d'un ramal que va fins a la Mata. La companyia ha obert una investigació i els tècnics estan avaluant la situació per descobrir si les interrupcions estan relacionades amb casos de frau elèctric o per algun altre motiu. Un cop tinguin els resultats, exposa Endesa, faran les actuacions necessàries per solucionar la situació.