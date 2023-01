El bressol tèrmic que facilita el dol perinatal també arriba al Santa Caterina

El bressol tèrmic “CuddleCot” ha arribat a l’hospital Santa Caterina de la mà d'Anna Sánchez i Llorenç Ramon, gràcies al seu projecte de micromecenatge Els somnis de la Núria. Es tracta d’un bressol especial per als nadons que neixen sense vida o que moren al poc de néixer i que permet als pares estar amb ells durant més temps i poder acomiadar-se millor.

Anna Sánchez i Llorenç Ramon van iniciar l'any passat una campanya de mecenatge per poder adquirir un bressol tèrmic, que com a peculiaritat, facilita el comiat del nadó que mor en néixer. D'aquesta manera, les famílies reben un suport per afrontar el dol perinatal. Això és possible gràcies a un sistema que es refreda a una temperatura ideal per preservar el nadó sense que sigui massa fred per als pares i, així, disposen de més temps per estar amb ell. Tal com va avançar aquest diari, la idea va sorgir després que Sánchez i Ramon perdessin la seva filla, Núria, just quan va néixer i no van poder-se'n acomiadar com haurien volgut.

En poques setmanes van poder reunir els diners per adquirir el primer bressol, que l'octubre passat van donar al Trueta. La campanya no es va aturar i, pocs mesos després, han aconseguit reunir els diners suficients per adquirir un altre bressol, que han destinat al Santa Caterina. Són els dos primers bressols tèrmics que hi ha a Catalunya.

Gran pèrdua

El 19 de març de 2021, la filla de la parella va néixer sense vida a l’hospital Santa Caterina. Expressen que "faltava una setmana i poc per néixer, l’esperàvem amb tota la il·lusió, quan ens van donar la pitjor notícia de la nostra vida: no hi ha batec. En aquell moment el món es va parar.” Per a ells, el temps que vam poder estar junts amb la seva filla va ser el més valuós del món i la seva vivència els va portar a iniciar aquest projecte. En el seu cas, però, encara no disposaven d'aquest recurs per a poder allargar el comiat.

En l’acte de donació, que va tenir lloc la setmana passada a la unitat de maternitat de l’hospital Santa Caterina, hi havia diferents professionals de la unitat i les direccions del centre. La parella i els professionals van tenir l’ocasió de conversar sobre el dol perinatal i la importància d’ajudar les famílies que es troben en aquesta situació, des del primer moment. En aquest sentit, la direcció de l’hospital i els professionals de la unitat volen deixar palès el seu agraïment a “Els somnis de la Núria” i als seus impulsors, que seguiran amb la iniciativa.