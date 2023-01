L’Ajuntament de Girona ha activat una enquesta per saber en quins punts de la ciutat les dones se senten insegures. Totes les aportacions recollides serviran per crear, juntament amb dades policials, el mapa de seguretat en clau de gènere de la ciutat de Girona, el qual servirà per poder prioritzar actuacions per acabar amb aquesta sensació.

· Accedeix a l'enquesta “Amb l’enquesta volem que siguin les dones les que ens indiquin en quins llocs se senten insegures, perquè l’experiència personal és la base de les dades que volem incloure en el mapa. És el primer pas per tenir-lo definit i prendre les mesures oportunes per millorar la sensació de seguretat en el conjunt de la ciutat”, afirma l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. L’objectiu de l’enquesta és identificar els carrers i els espais públics que puguin generar emocions negatives a les dones per diferents motius, ja que està demostrat que aquesta sensació d’inseguretat a la via pública es dona més entre el col·lectiu femení. Aquestes dades complementaran les xifres sobre delictes que recull la Policia Municipal de Girona i la resta de cossos de seguretat i emergències. A través d’aquesta enquesta digital, les dones majors de 16 anys han d’exposar si han evitat passar per algun punt concret de la ciutat perquè els ha generat una emoció negativa i, en cas afirmatiu, especificar el nom del carrer o espai. També és obligatori detallar el motiu d’aquesta sensació que, per exemple, pot ser perquè es tracta d’un espai fosc, poc concorregut o poc senyalitzat, perquè té barreres arquitectòniques i perquè està brut i descuidat, entre d’altres. A més, també hi ha l’opció de geolocalitzar l’indret en el mapa que es desplega per tal de concretar el punt exacte, així com detallar la franja horària, afegir observacions o pujar una imatge dels carrers o espais públics en qüestió. Per registrar un punt insegur a l’enquesta cal identificar-se amb el nom i cognom, i el document identificatiu. Aquestes dades només seran utilitzades pel consistori per tal de gestionar la participació i per evitar així el mal ús que es pugui fer de l’eina. Un cop estigui elaborat el mapa en clau de gènere definitiu, aquest romandrà obert a tota la ciutadania i s’anirà actualitzant amb les dades que es vagin recollint de l’enquesta, la qual romandrà sempre activa a través de la pàgina web d’Igualtat de l’Ajuntament de Girona.