Girona prohibirà de forma temporal l’accés de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal elèctrics als serveis regulars de transport públic per carretera a partir de demà, dia 1 de febrer del 2023. L’objectiu de la mesura és evitar els possibles perills que aquests aparells poden suposar per als usuaris i usuàries com a conseqüència d’explosions, incendis, o altres accidents provocats pels vehicles.

Transports Municipals del Gironès (TMG) ha pres aquesta decisió seguint la proposta aprovada pel Consell d’Administració de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de Barcelona el mes de desembre passat, després que l’explosió i incendi d’un patinet elèctric a l’interior d’un tren dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya provoqués diversos ferits i afectacions materials. La mesura també la van adoptar les ATM de Lleida i del Camp de Tarragona.

En concret, l’accident va comportar afectacions a les persones usuàries del transport, amb evacuació dels viatgers en plena via, tres ferits per inhalació de fum i cremades superficials que van requerir assistència mèdica; així com afectacions al vehicle, amb danys materials al tren encara pendents de valoració i afectacions al servei amb retards i supressions parcials de diverses circulacions. A banda de Girona, també adoptaran la mesura les ATM de Lleida i del Camp de Tarragona.

De moment, la prohibició s’ha establert per un termini de 6 mesos, fins a l’agost, a l’espera que es redacti una proposta de regulació sobre la matèria. Fins llavors, entrar patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal elèctrics als autobusos urbans i interurbans de l’Àrea de Girona quedarà prohibit tant a l’interior dels vehicles destinats als viatgers com a l’espai de bodega.

A més, tal com succeeix a l’Àrea de Barcelona i a la resta d’ATM, s’ha prohibit l’accés dels patinets elèctrics i dels vehicles de mobilitat personal també a les instal·lacions de transport públic, parades, andanes i vestíbuls, incloent tots els espais dins de la zona de barreres tarifàries.

Cal tenir en compte que el Reglament de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació dels serveis de transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, aprovat pel Decret 319/1990, de 21 de desembre, preveu que els usuaris dels serveis de transport públic per carretera no puguin accedir als serveis quan transportin objectes que, pel seu volum, composició o altres causes, impliquin perill o incomoditat per als altres viatgers o per al vehicle.