Les dades sobre el creixement del 86,5% en quatre anys pel que fa a les persones en situació d’ocupació a Girona preocupa al PSC. Un informe detallava que l’any 2017 eren 78 les persones en aquesta situació, mentre que l’any 2021 la xifra es va enfilar fins a les 581, tal com va revelar Diari de Girona aquest dilluns. Així, la ciutat es troba davant «una situació de màxima gravetat», explicava la regidora de la formació, Bea Esporrín.

Per això, reclamen mesures al consistori, com és el cas de «recuperar el programa d’escales segures, que havia donat resultats molt bons». I és que totes aquestes ocupacions són «molestes i intempestives», i «amoïnen els veïns». Esporrín apunta que «les polítiques d’habitatge són claus». Així creu que una altra solució per evitar les ocupacions és «garantir lloguers raonables o socials a famílies vulnerables».

Un augment "colossal"

La regidora socialista apunta que «l’augment colossal de les ocupacions en aquests últims quatre anys a Girona ha tingut i encara té afectacions enormes en la vida dels gironins i gironines per diferents raons». La primera és que hi ha edificis sencers ocupats a diferents barris de la ciutat. Per altra banda, també assenyalen que el preu de viure o tenir un pis a la ciutat ha estat un dels altres motius pels quals ha incrementat l’ocupació. «L’absència de polítiques d’habitatge del govern de Junts ha estat absoluta i la conseqüència és la pèrdua de valor dels habitatges afectats pel malviure al seu bloc que provoquen les ocupacions».

Per això, exposen que «ens trobem que hi ha carrers de la ciutat en les quals ningú no vol anar a viure pels conflictes que s’hi couen i en altres zones, en canvi, el preu del lloguer puja i es fa prohibitiu». Segons el PSC «no s’ha insistit prou en polítiques socials» durant el present mandat, tot i que «hem insistit molt».