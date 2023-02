Girona serà aquest diumenge una de les 45 ciutats de l'Estat que se sumarà a la convocatòria de rebuig a la caça i en favor de "la protecció de tots els gossos". Aquest 5 de febrer, a les dotze del migdia, hi ha prevista una manifestació per diferents carrers de Girona per demanar la fi de l'activitat cinegètica. La convocatòria va a càrrec de la Plataforma NAC (No a la Caça) i a Girona la sortida serà des de l'esplanada de la Copa, del parc de la Devesa, com en els darrers anys.

Aquest any el focus es posarà en la Llei de protecció Animal per reclamar que tots els animals, com ara els gossos utilitzats per caçar, hi han d'estar inclosos. "Una llei que ha de servir per protegir tots els animals per igual, i especialment els més vulnerables, assetjats, maltractats i abandonats, els animals utilitzats en activitats cinegètiques", expliquen des de la plataforma. La convocatòria de 2023 és la més nombrosa fins ara, convocant manifestacions a 45 ciutats espanyoles i en divuit internacionals el proper dia 5 de febrer a les 1dotze del migdia. Hi haurà des de les principals capitals fins a ciutats més petites. A més, s'hi uniran poblacions d'Alemanya, França, Holanda, Bèlgica, Itàlia, Polònia, Suïssa, Eslovènia i Croàcia. NAC organitza des del 2011 una manifestació cada febrer que ja ha assolit una escala internacional. Aquesta plataforma lluita "contra la caça en totes les seves modalitats i té com a "objectiu immediat" posar fi a la "caça amb llebrers i altres races".