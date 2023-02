El centre comercial Espai Gironès de Salt (Gironès) ha tancat el 2022 amb un volum de vendes de 132 milions d'euros. Es tracta d'un 18% més que el 2019, any de referència en la majoria de comparacions estadístiques. Un dels motius d'aquest creixement és l'arribada de la marca Primark al centre comercial, que al desembre del 2021 va obrir un local de 3.700 metres quadrats. El gerent del centre, Pau Jordà, ha detallat que el conjunt de les botigues de moda han tingut un 19,6% més de vendes durant el 2022 per l'efecte crida que ha generat la marca. Per altra banda, també ha atret visitants de la zona nord de la demarcació de Barcelona i del sud de França. Això ha provocat que els locals de restauració augmentessin un 80% les vendes.

El 21 de desembre del 2021 Primark obria la setena botiga a Catalunya en el centre comercial Espai Gironès. Ho feia en un local de 3.700 metres quadrats i contractant a 80 persones en la botiga més gran que hi ha en el centre fins el moment. Un any després, l'obertura d'aquesta gran marca de roba ha provocat que el volum de vendes de l'Espai Gironès arribi als 132 milions d'euros. Es tracta d'un 18% més del que es va registrar el 2019, l'any abans de la pandèmia. El gerent del centre comercial, Pau Jordà, ha assegurat que l'arribada d'aquesta marca ha provocat "un efecte crida" que ha beneficiat a la resta de locals de roba i calçat que hi ha en el centre comercial. De fet, Jordà ha apuntat que habitualment l'obertura d'aquestes grans marques genera "un impacte negatiu" en la resta de locals però en el cas del Primark no s'ha produït i "han acabat creixent tots". En l'àmbit de la moda, les botigues han crescut un 19,6% en vendes, una xifra superior a la mitjana de tot l'Espai Gironès. I aquest augment de les vendes s'ha produït amb un volum similar de visitants, ja que el centre comercial ha registrat un 6% més de gent que el 2019. Això vol dir que els visitants han gastat més en aquest últim any. Més negoci en bars i restaurants Jordà també ha apuntat que l'obertura del Primark s'ha convertit en "un pol d'atracció" per a un públic més llunyà. Per això durant l'últim any han registrat més compradors del nord de les comarques de Barcelona i del sud de França. Com que aquests visitants venen de més lluny, aprofiten la visita per menjar i això també ha repercutit en un important augment de les vendes de restauració. Concretament ha crescut un 80% en comparació amb el 2019. Més enllà de l'efecte crida que ha provocat l'arribada del Primark a l'Espai Gironès, Jordà també atribueix les bones xifres a "una suma de factors". En aquest sentit, part de l'augment de vendes també es deu a la represa de la plena activitat després de la pandèmia i això també ha implicat un canvi d'armari. "Hem deixat la roba d'estar per casa i ens hem arreglat una mica més", ha conclòs el gerent.