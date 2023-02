Sarrià de Ter va aprovar en el ple celebrat la setmana passada un pressupost de 5.544.824 euros per l’exercici de 2023. Tot això, després que l’equip de govern (ERC) hagués arribat a un acord per aquests pressupostos municipals amb Junts. La idea inicial del consistori era prorrogar el pressupost de 2022 per aquest any, però els partits de l’oposició no hi estaven d’acord. Per això, l’equip de govern va haver de buscar alternatives i van trobar el suport de Junts. La resta de formacions del consistori -PSC, Poble Actiu Sarrià de Ter i Ciutadans- van votar en contra d’aquest pressupost.

L’alcalde de Sarrià, Narcís Fajula, afirmava que aquest pressupost és «continuista, realista i molt conscienciat amb el dia a dia del municipi». D’aquesta manera, apunta que «els ingressos són iguals que els de l’any anterior», tot i que hi ha «puges de les matèries primes». En tot cas, també s’ha «ajustat al màxim la inversió» en personal perquè Fajula creu que «ha de venir una mica de problemàtica amb la temàtica social». Per això s’ha guardat «un roc a la faixa» amb serveis socials, amb subvencions a les entitats del municipi o per primar l’esport, entre altres. Si es desglossen aquests pressupostos, s’observa que la majoria aniran destinats al manteniment i a la seguretat del municipi. En aquest àmbit es destinaran un total de 2.137.000 euros, mentre que en la cultura i la promoció de l’esport se’n destinaran 1.036.100. Dins aquest apartat es contemplen unes millores del camp municipal de futbol, sobretot, en tema de vestidors. Per altra banda, també es destinaran 653.000 euros en educació i joventut i 398.000 euros en acció social i atenció a les persones. En aquest últim apartat, per exemple, s’ha augmentat la partida respecte a l’any passat.