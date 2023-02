Una sentència valida que obrís el segon tanatori de Girona

Una sentència ha validat que l'empresa Àltima obrís el tanatori al polígon industrial Mas Xirgu de Girona. Diverses empreses de la zona havien portat el cas als jutjats per evitar la construcció d'aquest equipament funerari de la ciutat. Les empreses havien demandat l'Ajuntament i la societat del tanatori en considerar que la llicència ambiental s'havia concedit en un espai on no estaven admesos els serveis funeraris segons el Pla General. El jutge però, sí que considera que una activitat d'aquest tipus és compatible amb els usos permesos al carrer Can Pau Birol, al polígon de Mas Xirgu.

L'Ajuntament de Girona havia concedit la llicència ambiental i el permís d'obres entre el desembre de l'any 2019 i el gener de l'any 2020, a la societat SF Integrals Girona, que pertany al grup especialitzat en serveis funeraris Àltima. Va obrir les portes l'agost de l'any 2021. Durant tot el procés diferents empresaris i associacions de veïns van posar en dubte la idoneïtat de l'espai per obrir-hi el tanatori. Malgrat els recursos interposats, no van aconseguir aturar la instal·lació del negoci i els empresaris van portar el cas als tribunals. Els al·legants indicaven que en aquella zona només s'admetien els usos industrials, religiosos, culturals i assistencials. Assenyalaven que els usos de serveis funeraris estaven inclosos específicament en l'apartat de "serveis tècnics", que a parer seu, no estava contemplat en aquell àmbit. Des de l'Ajuntament i des de la societat interessada, en canvi, s'apuntava que les normes urbanístiques del pla General permeten interpretar que un tanatori amb crematori està inclòs en els usos industrials, assistencials religiosos o culturals. Interès públic El jutge considera "evident" que els tanatoris no poden ser concebuts com una activitat merament econòmica. Recorda que compleixen una "destacada funció d'interès públic i social en la mesura que proveeixen la comunitat d'un servei essencial per la satisfacció de les necessitats derivades d'un imponderable - la mort- que - s'ha de dir- és comuna a totes les classes i categories d'éssers humans". La sentència també indica que "no hi ha cap obstacle interpretatiu" que pugui justificar la inclusió del servei de tanatori-sala de vetlles en uns terrenys classificats amb usos industrials, assistencials, religiosos o culturals, ja que és compatible a la qualificació d'equipaments comunitaris. Àltima posa fi al monopoli dels serveis funeraris a Girona "El forn crematori és compatible als usos industrials i el tanatori - sala de vetlles és compatible als usos religiosos, culturals i assistencials" en els termes previstos al Pla General, els usos urbanístics i la zona industrials amb espais oberts. En la demanda, els empresaris també apuntaven que hi havia poques places d'aparcament. El jutge indica que el Pla General marca que n'hi ha d'haver un mínim de quinze i que se n'ha habilitat 35.