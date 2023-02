Treballadors de les brigades municipals de Girona han talat aquests dies dos til·lers de la Rambla Llibertat i cinc mèlies del vial d’enllaç entre la plaça Catalunya i el pont de Pedra. A més a més, han podat notablement les mèlies que hi ha en un lateral de la plaça Catalunya. Els treballs en els arbres de tota aquesta zona responen a l’informe que va fer l’empresa Doctor Arbol després d’analitzar els exemplars arran de la caiguda d’una branca de grans dimensions a la via pública, sense fer mal a ningú. L’Ajuntament volia assegurar-se de l’estat dels arbres i va demanar aquest estudi.

El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, ha explicat que l’informe conclou que hi ha risc de més caigudes de branques de grans dimensions de cinc de les mèlies que hi ha en el lateral que ressegueix el riu entre la plaça Catalunya i el pont de Pedra. Són els cinc exemplars més grans. Els altres dos del mateix lateral es conservaran, així com totes les mèlies de l’altre costat de carrer. Segons Terés, les podes excessives que s’havien fet en el passat han provocat que els exemplars s’hagin debilitat i hi hagi risc de caigudes de moltes branques. L’actuació va generar expectació entre els vianants que passaven per la zona, ja que es va impedir el pas a gran part del carrer mentre s’anava treballant amb els arbres. Primer tallant les branques i després escapçant el tronc.

Poda en un lateral

En canvi, s’ha optat per una poda severa pel mateix tipus d’arbres que hi ha a la placeta lateral de la plaça Catalunya on hi ha diverses cafeteries i un extrem del carrer de l’Albereda. En aquest cas, es considera que es poden salvar els arbres sense que sigui necessari talar-los, però s’evita possibles caigudes d’alguna branca amb la poda. L’acció havia generat certa preocupació a les xarxes socials.

Finalment, també s’ha decidit retirar dos til·lers que hi ha a la Rambla Llibertat, també a tocar del pont de Pedra, perquè l’empresa ha detectat que hi havia fongs de grans dimensions que havien danyat els arbres i podien acabar provocant que caiguessin.

Es replantaran

El regidor ha explicat que els set arbres que s'han tret de la via pública- les cinc mèlies i els dos til·lers- es reemplaçaran per exemplars de la mateixa espècie aquest mateix hivern.

Fa només uns dies es va talar una vintena d'ailants d'un extrem de l'avinguda Lluís Pericot, a la zona de Girona 2, perquè són una espècie exòtica invasora i és molt nociva.