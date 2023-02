Algunes associacions de veïns temen un caos de trànsit pel carril bus entre Girona i Salt

No plou mai al gust de tothom. Això és una evidència. El projecte BRCat Girona-Salt, que està en la seva fase final de redacció de projecte, ha creat diferents punts de vista. Aquest pretén crear un carril de bus exclusiu per connectar les dues poblacions, entre la rotonda del pont del Dimoni, a Girona, i la rotonda per sortir cap a Bescanó, al costat del pavelló municipal, a Salt. Membres de les associacions de veïns afectades pel projecte, i també entitats com Mou-te en Bici, ja saben com s’encararà el projecte i cadascú ho veu d’una forma diferent. Alguns ho fan més a nivell personal, ja que encara no s’han reunit amb els membres de les diferents associacions. Hi ha opinions ben diferents. Uns veuen el carril bici amb bons ulls, altres que serà perillós just al mig de la via a Salt. També el fer un únic carril per vehicles privats crea controvèrsia, però la majoria creu que serà un problema per la circulació.

El projecte del BRCat Girona-Salt està liderat per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de conciliar la mobilitat, ja que s’ha detectat una alta intensitat de vehicles al llarg d’aquesta zona. Es pretén, així, que amb la creació d’un carril bus i també un carril bici que connecti les dues poblacions es pugui avançar cap a una mobilitat més sostenible, amb la utilització del transport públic o la bicicleta, deixant només un carril pels vehicles privats. Cal tenir en compte que no només els busos urbans farien servir aquest carril bus -en aquest cas les línies L3,L4 i L9-, sinó que també el podrien utilitzar autobusos que entrin i surtin dels dos municipis. Una proposta que va agafant forma, però que no convenç a tothom per igual.

Un únic carril pels vehicles privats no acaba de convèncer i també hi ha dubtes amb el carril bici, tot i que agrada més

SANT NARCÍS

Tècnicament, el barri de Sant Narcís no es veurà afectat i no patirà modificacions en les vies pel que fa al carril bus o carril bici del corredor BRCat Girona-Salt. Tot i així, la presidenta de l’associació de veïns del barri, Carme Castel, explicava que «si hi ha taps» en el tram on només hi haurà un carril pels vehicles privats «afectarà el tram del passeig d’Olot que pertany a Sant Narcís». «Una cosa va lligada amb l’altre», també apuntava, tot i que qualifica «de deu» el carril bici que connectarà els dos municipis.

En tot cas, l’avinguda de Sant Narcís es veurà afectada pel projecte, indirectament. Per aquesta via passen les línies L3 i L4. Pels veïns, és molest tenir aquest soroll constant d’autobusos, però «no ens interessa eliminar-los», detalla Castel i, per això, l’Ajuntament va arribar a un acord amb la Generalitat perquè el projecte del corredor BRCat Girona-Salt inclogui la retirada dels «new jerseys» de l’avinguda Sant Narcís i s’ampliï la vorera. Aquesta actuació no es farà fins la primavera de 2024, tot i que la presidenta de l’associació de veïns del barri assenyala que «estem encantats que es pugui tirar endavant una cosa que fa anys que reclamem», com és el cas d’ampliar la vorera. Tot i així, també diu que «per millorar unes coses, en perdem unes altres».

SANTA EUGÈNIA DE TER

El president de l’associació de veïns de Santa Eugènia, Reinald Roca explica que el projecte «no ens repercuteix tan com a Salt». Tanmateix, celebra que amb aquesta actuació «s’acabarà el trànsit intens per les voreres», de patinets i bicicletes. També exposa que «està bé que s’afavoreixi el carril bus», però lamenta que no hi hagi un «criteri general de mobilitat» a la ciutat i, per això «l’Ajuntament encara no ha definit un pla perquè hi hagi més transport públic que privat».

Roca també apunta que, actualment, molts veïns de Santa Eugènia treballen a polígons industrials i han de sortir amb vehicle privat, ja que els busos urbans no passen per aquestes zones. A més, també assenyala que hi ha «dèficit d’aparcaments al barri». Amb la modificació que provocarà el projecte del corredor BRCat Girona-Salt contempla que una de les línies passi pel polígon Torre Mirona, de Salt.

CAN GIBERT DEL PLA

L’associació de veïns de Can Gibert ha vist el projecte, però, de moment manté incògnites, afirma el secretari de l’associació de veïns, Josep Maria Dalmau. Com a observació, diu que «el projecte de tramvia seria més útil», ja que també veu la «possibilitat d’allargar-lo fins més enllà del pont del Dimoni». De fet, explica que seria una bona opció per arribar fins a la Creueta o Montilivi. Tot i així, reconeix que el projecte del carril bus «és més econòmic».

També creu que tot i que es faci un carril bici continuarà «l’incivisme» de la gent que va en bicicleta o patinet. «Els que passen per la vorera continuaran passant-hi igual», apunta Dalmau, que afegeix que «l’única solució és multar, però amb sancions amb cara i ulls». Per això, acaba exposant que «estarem molt a l’aiguat de com vagi el projecte per veure com ens afecta».

LA MASSANA

Salt serà de les dues, la població que pateixi més modificacions amb la creació d’un carril bus en cada sentit de circulació del passeig de Països Catalans, i amb la creació d’un carril bici a la part central de la via. El president de l’associació de veïns de la Massana, Miquel Castillo, no veu clar que només hi hagi un carril per vehicles privats, ja que això causarà un «caos circulatori», no només al mateix passeig, sinó també a altres carrers propers. Tot això, perquè els «autobusos guanyin pocs minuts» amb el trajecte.

Tampoc li acaba de convèncer que no es puguin fer girs a l’esquerra ni tampoc que passarà quan «els camions de la neteja s’aturin en el carril bus per recollir la brossa dels contenidors». De la mateixa manera, creu que la població continuarà utilitzant el carril bici actual que ja va fins Girona, el de Pep Ventura, ja que queda «més resguardat» del trànsit. En aquest nou que es vol fer, hi veu problemes per «fer els girs».

MOU-TE EN BICI

El president de l’entitat Mou-te en bici, Albert Martos, tampoc veu clar el carril bici a la part central de la via. «Està demostrat que no es recomana», diu i afegeix que serà una «situació complicada, amb cotxes a banda i banda». Tampoc els agradava la idea inicial, d’eliminar el carril bici ja existent, i tampoc que s’abolissin arbres per executar el projecte.

Mou-te en Bici explica que «no es recomana» situar un carril bici al centre de la via, com vol fer el projecte

Sembla que, finalment, es va arribar a un acord. El carril bici continuarà existint i que no es tallarà cap arbre. El carril bici del passeig de Països Catalans tindrà entre «dos i tres metres d’amplada», a més de protecció i distanciament amb els cotxes.

Martos conclou dient que també s’han de tenir en compte «les connexions amb altres carrers» i «preveure els girs». Tanmateix, no veuen el projecte amb «mals ulls», ja que explica que, d’aquesta manera, es «promociona el canvi de model del transport amb vehicles privats pel transport públic o la bicicleta».