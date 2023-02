L’índex de dissimilitud -el barem que es fa servir per mesurar la segregació- permet assenyalar que als centres educatius de la ciutat de Girona la segregació s’ha reduït del 0,43 al 0,32 a les escoles d’infantil i primària, i del 0,27 al 0,19 en el cas dels instituts i centres de secundària. Són dades recollides en el darrer informe del Síndic de Greuges. El regidor d’Educació, Àdam Bertran, assegura que el pla que va impulsar l’Ajuntament per reduir la segregació dona resultats, però afegeix que la feina «no s’atura». De moment, però, sí que ja s’ha aconseguit reduir un grau el nivell de segregació a la ciutat (que de ser molt alt, ara passa a ser alt).

L’informe del Síndic de Greuges, que parteix de dades del Departament d’Educació, analitza la segregació als centres escolars. A l’hora de mesurar si l’alumnat vulnerable i el no vulnerable es reparteix de manera desigual, l’indicador que pren de referència és l’índex de dissimilitud.

«La feina no s’atura»

«La segregació escolar baixa a Girona i ha de seguir baixant”, assegura el regidor d’Educació, Àdam Bertran. El regidor diu que està «satisfet» dels resultats de l’informe del Síndic, però també avança que «la feina no s’atura, segueix endavant i treballant en equip per generar encara més consensos».

Bertran atribueix la millora al Pla d’Equitat «que es va impulsar d’ençà que ERC va entrar a govern el 2020», i el situa «com a eix central dels nostres esforços amb l’objectiu principal de reduir l’índex de segregació escolar». Entre les mesures que s’han impulsat per afavorir l’equitat educativa, explica el regidor, hi ha hagut l’ajust de l’oferta i l’assignació de places o la revisió del mapa de zonificació escolar i l’adscripció de centres.

A més, concreta Bertran, en el marc d’aquest pla, també s’han activat ajudes de transport per a famílies amb alumnes en situació de necessitat, s’han fomentat projectes als centres de més complexitat per oferir més oportunitats educatives a tot l’alumnat i s’ha promogut l’accés a activitats educatives o esportives (amb iniciatives com les tardes de lleure, un casal de Nadal o tastos esportius).

Segons destaca l’Ajuntament, les dades també indiquen que la ciutat se situa entre els 30 municipis catalans de més de 5.000 habitants «amb una evolució més positiva dels nivells de segregació escolar de l’alumnat estranger». Això sí, el Síndic encara considera que el nivell de segregació a Girona és alt (tenint en compte que, abans, s’havia situat en molt alt).