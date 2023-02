Dues de les onze famílies afectades per un desnonament que s’havia de produir al número 20-22 del carrer Narcís Monturiol de Girona el passat 14 de desembre ja han signat un lloguer social que les permetrà continuar vivint a l’immoble, propietat de la Sareb. A més, una tercera família també està a punt de tancar un contracte d’arrendament social i l’Ajuntament treballarà perquè la resta de vuit famílies afectades també pugui signar un contracte que els garantitzi poder continuar vivint al seu pis. «No descartem que hi hagi més lloguers socials» a aquest edifici, indicava la regidora d’Habitatge, Annabel Moya. Tot i així, també apunta que s’haurà d’estudiar cas per cas.

El consistori va tenir coneixement del desnonament d’aquests onze immobles del barri de Sant Narcís el mes d’octubre. Per això, es va posar es va posar en contacte amb la Sareb, per evitar el llançament, inicialment previst pel 14 de desembre. Un dia abans, es va produir la primera reunió entre l’Ajuntament i l’empresa, on es va aconseguir la suspensió del desnonament per un termini de seixanta dies i que es pogués valorar cas per cas. Moya explica que la Sareb ha mostrat sempre «la voluntat de negociar» per «regularitzar» la situació de les onze famílies. En total, el bloc de Sant Narcís té una dotzena d’habitatges.

«No descartem que hi hagi més lloguers socials a aquest edifici» Annabel Moya - Regidora d'Habitatge

Divendres, el consistori es va tornar a reunir amb l’empresa per conèixer com estava la situació. El resultat va ser que ja s’havien signat dos lloguers socials amb famílies del bloc i que un tercer anava per bon camí. La Sareb també va mostrar la voluntat de regularitzar aquells casos de famílies que també siguin vulnerables. Per obtenir aquest lloguer social cal que els serveis socials determinin que les famílies afectades siguin vulnerables. Llavors, la Sareb els ha d’oferir aquest lloguer social.

Està per veure encara quina és la situació de les altres famílies afectades. I ara, l’Ajuntament ha «sol·licitat ser-hi durant tot el procés», deia Moya, per «assegurar-nos» que la Sareb comença la negociació amb la resta de persones afectades. «La Sareb està responent, però hem d’estar molt atents», concloïa la regidora d’habitatge. En tot cas, en unes setmanes tornaran a reunir-se amb l’empresa per fer seguiment de la situació.

El consistori treballa perquè els edificis de la Sareb passin a ser municipals i ajudar a famílies vulnerables

A més, ahir el consistori també va tenir una reunió amb els veïns afectats i la PAH Girona-Salt per tractar el tema. La representant de la PAH, Marta Afuera, declarava que havia sortit d’aquesta trobada «contents», perquè l’Ajuntament els havia promès «lluitar» per lloguers «socials i assequibles».

Defensa del dret a l’habitatge

En aquesta línia, Moya també explicava que «sempre hem defensat el dret a l’habitatge per a tothom». De fet, el consistori està treballant perquè els edificis propietat de la Sareb acabin sent municipals, per «evitar desnonaments i evitar regularitzacions». D’aquesta manera es podria posar aquest parc habitatges a disposició de famílies vulnerables perquè el que no volen en cap cas és trobar-se amb pisos «buits».

Per això, en la reunió d'ahir també es va tractar el tema de l’edifici del barri de Santa Eugènia, que també està en procés de desnonament, tot i que encara està dunt a terme l’execució hipotecària. En aquest sentit, Afuera comentava que van demanar al consistori que «no s’esperin» a què el bloc ja sigui de la Sareb i comencin a treballar per buscar una solució. Aquest cas afecta una vintena de famílies, que van patir un cas d’estafa per part de l’antic propietari, i encara els feia pagar un lloguer.

La PAH també va demanar a l’alcaldessa, Marta Madrenas, a qui van trobar un cop acabada la reunió, que Junts també votés a favor de la moció que es presentarà al Parlament on s’exigeixi al govern central una ordre a la Sareb perquè aturi els processos de desnonaments. Afuera afirma que ERC, En Comú Podem i la Cup votaran a favor.