El Departament d'Educació vol convertir l'institut Narcís Xifra de Girona en un centre "d'excel·lència" i un "referent" en la formació professional a partir del curs 23/24. Per engegar aquest camí, el departament ha anunciat que s'eliminaran les dues línies de 1r d'ESO que actualment hi havia al centre i els alumnes que preveien cursar-lo aquí aniran a altres instituts. El director d'Educació a Girona, Adam Manyé, ha explicat que s'acompanyarà a les famílies en el procés. "Faran l'ensenyament obligatori on sigui millor per ells i tornaran al Xifra a fer-hi la formació professional", ha dit.

Manyé ha emmarcat la decisió en el decret que ha de regular els centres de formació professional integrada i ha dit que la intenció és que no només s'hi ampliï l'oferta d'FP sinó que també s'hi oferiran batxillerats especialitzats.

Educació vol impulsar de cara al curs que ve la figura dels centres de formació professional integrada. A la pràctica, es tracta de centres focalitzats exclusivament en la FP sense cursos d'ESO. A Catalunya només n'hi ha tres i el Departament treballa per ampliar-nos en el marc d'aquest decret.

El Narcís Xifra de Girona serà un dels primers a fer-ho a comarques gironines. Actualment, el centre té 1.590 alumnes, 1.185 dels quals hi estan cursant alguns dels cicles formatius –de grau mitjà o superior- que s'hi ofereixen i que se centren en les famílies de la Sanitat, l'electricitat i el manteniment i la imatge personal. En concret, se n'hi fan 13. Del total d'alumnes, 254 cursen la secundària obligatòria i 151 hi fan el batxillerat.

En la planificació del curs 23/24, Educació ha anunciat que eliminarà els dos grups de 1r d'ESO que aquest curs hi havia al centre. D'aquesta manera, a partir del curs que ve no hi començarà cap nova promoció de la secundària obligatòria. La resta d'estudiants de 2n, 3r i 4rt d'ESO hi acabaran cursant tot el cicle. També s'hi mantindrà el Batxillerat, però de cara als cursos vinents la intenció és introduir-hi el batxillerat especialitzat i "professionalitzador", que serà de tres cursos i que oferirà una alternativa als cicles formatius.

De moment, no han transcendit si hi haurà nous cicles el curs que ve i quins seran, però Manyé ha avançat la intenció és que el centre no només sigui un referent a Girona i província sinó, fins i tot, pel que fa a tot Catalunya. A més, diu que l'actuació també permetrà "recosir la ciutat" i "igualar oportunitats" evitant la "segregació". De fet, les línies de 1r d'ESO que fins ara hi havia al centre tenien menys alumnes del que haurien de tenir i hi havia vacants. Ara els alumnes que hi havia de cursar el primer curs es repartiran en d'altres centres.

"No serà traumàtic"

Per ara, tampoc ha transcendit com es farà, però tant Manyé com el regidor d'Educació de Girona, Àdam Bertran, han insistit que no serà un procés "traumàtic" i que s'acompanyarà a les famílies, amb qui es començarà a parlar aviat. Bertran també ha remarcat que estan treballant en la planificació del transport per fer-hi front. "Creiem que convertir-lo en un centre formatiu referent en educació post-obligatòria és bo. Només n'hi ha tres a tot Catalunya", ha insistit.

Guanyem: "Mai pot ser bona notícia"

Mentrestant, Guanyem Girona ha indicat que "no comparteix" la decisió de la Generalitat i l’Ajuntament de Girona de tancar dues línies de l’institut Narcís Xifra. Per a Guanyem, el tancament de línies de l’escola pública “mai pot ser una bona notícia”.

Guanyem ha reiterat la necessitat de reduir les ràtios als instituts gironins com a “principal eina per oferir una millor qualitat educativa”. “No és el mateix tenir una classe amb 27 alumnes que una amb 33”, ha assenyalat Queralt Vila, candidata de Guanyem i membre del Consell Municipal d’Educació, que ha indicat que “si baixa la natalitat, el que cal fer és aprofitar-ho per millorar l’oferta educativa, no per impulsar mesures que mantindran les aules saturades”.

D’altra banda Guanyem ha lamentat que les famílies “no hagin estat informades de la decisió” i que han conegut la mesura del Departament a través de la premsa “L’eliminació de les línies s’ha pres d’esquenes al barri i ni tan sols s’ha explicat prèviament a les associacions de famílies dels centres afectats. Queralt Vila ha afegit que això ha generat “molts dubtes i incerteses” entre les famílies i que no s’ha ofert cap interlocutor vàlid per resoldre-ho.

Finalment, des de Guanyem consideren que el tancament de l’ESO suposarà “la pèrdua d’una institució cohesionadora al barri de Pont Major”. Per això, el principal partit a l’oposició al consistori gironí ha reclamat que la Generalitat ofereixi compensacions educatives per Pont Major.