Girona ha millorat les dades del mercat laboral respecte al 2019, abans de la pandèmia. Tot i aquestes bones estadístiques, el consistori pretén que les xifres encara pugin perfeccionar-se, i per això s'ha proposat diferents reptes. Un d'ells tenir un espai per fer cursos de formacions professionals, que veiem «imprescindibles», detallava l'alcaldessa, Marta Madrenas. Així, el consistori sol·licitarà a la Generalitat la cessió l'antic edifici propietat de Treball situat al carrer Església de Sant Miquel, al barri de Palau-sacosta. Un edifici que fa molts anys que està abandonat.

En la presentació de les dades del Servei Municipal d'Ocupació de l'any 2022 que s'ha fet aquest matí a l'Ajuntament, Madrenas ha explicat que des del grup parlamentari de Junts es presentarà una esmena perquè els pressupostos de la Generalitat tinguin en compte la rehabilitació d'aquest edifici. A més, també sol·licitarà que des de la Generalitat s'aporti tot el pressupost necessari per executar totes les obres que s'hi hagin de fer, i és que, actualment, l'immoble es troba en «molt mal estat». «Creiem que la Generalitat hi vindrà d'acord», apuntava Madrenas. El consistori demanarà també que l'edifici tingui un únic ús, el d'espai per realitzar cursos de formació professional, i Madrenas creu que aquest any ja es podria redactar el projecte de rehabilitació.

Madrenas creu que la Generalitat vindrà d'acord en fer la rehabilitació i aquest any ja es podria fer el projecte

Antigament, l'edifici havia estat el local de l'àrea de Seguretat i Higiene de la Generalitat, on es feien cursos formatius vinculats a temes laborals i de salut. Ara, ja fa temps que està abandonat, tot i que en els últims anys s'ha intentat que es pogués rehabilitar l'immoble, per tenir-ne algun ús. Tots els intents, però, van ser frustrats. El 2018 la Universitat de Girona, amb el suport de l'Ajuntament, va voler convertir l'immoble en una residència d'estudiants. De fet, és un edifici que no queda massa lluny del Campus de Montilivi, per la qual cosa hagués tingut tot el sentit que s'adeqües l'espai per fer-hi apartaments per l'alumnat del centre. Guanyem va preguntar per aquest edifici en el ple de setembre de 2021 i un any més tard, el setembre de 2022, va reclamar que es recuperés la proposta de la UdG per fer-hi una residència d'estudiants. També el PSC, el novembre de 2020, va exposar que el consistori demanés a la Generalitat la cessió de l'edifici per a usos socials.

Tenir nous espais per fer cursos de formacions professionals és un dels reptes que es marca l'Ajuntament per millorar les xifres de llocs de treball a la ciutat, al mateix temps que es redueixi el número de persones a l'atur. En aquest sentit, també es marca el propòsit de posar sobre la taula nous cursos especialitzats en diferents perfils professionals, ja que s'han adonat que hi ha alguns sectors que necessiten millorar en aquest àmbit. A més, també vol fixar línies amb les empreses del sector de l'hostaleria per millorar les condicions de treball, tan econòmiques com en tema d'horaris i dies festius.

Millors xifres que 2019

Tot això s'ha presentat aquest matí en el marc de les dades del Servei Municipal d'Ocupació de 2022. Aquestes, han constatat que l'atur a Girona ha baixat un 2,64% respecte al 2019, l'any abans de l'esclat de la Covid-19. L'any passat, la ciutat va tancar amb 4.753 persones a l'atur, mentre que el 2019 ho va fer amb 4.882. El 2020 i 2021, la xifra es va enfilar fins a les 6.057 i 5.700 persones apuntades al servei públic d'ocupació, respectivament. En l'apartat de creació d'ocupació les xifres també són més bones. En concret, en el quart trimestre de 2022 hi havia 81.145 persones afiliades a Girona, un 1,82% més que en el mateix període de 2021.

L'atur a Girona ha baixat un 2,64% respecte a 2019, mentre que l'ocupació ha millorat un 1,82% respecte a 2021

Madrenas deia que totes aquestes dades són gràcies «a la feina enfocada en els dos àmbits», tant en la creació d'ocupació com en la reducció d'atur. A més, exposava que són unes «dades molt més positives» si est té en compte que la població de la ciutat ha augmentat un 5% en els últims deu anys. Per això, ha conclòs dient que «Girona ha sortit amb una embranzida molt important després de tres grans reaccions com va ser el procés, el Glòria i la Covid».

La regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, explicava que el Servei Municipal d'ocupació «està fent molt bona feina per ajudar als ciutadans a trobar feina». En paral·lel, també assenyala que el consistori «porta a terme diferents accions per fer que aquestes dades millorin». En aquest cas, a partir de diferents branques, com és el cas d'itineraris d'orientació i acompanyament laboral, diferents accions formatives, plans d'ocupació, aportant subvencions a empreses i fent intermediació laboral. Plana apunta que, per això, l'Ajuntament destina uns tres milions d'euros en polítiques d'ocupació, una part subvencionats per la Generalitat. L'altra part és finançada pel pressupost municipal ordinari.