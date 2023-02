Salt a la fama. Aquest és el nom del concurs musical que ha presentat l’Ajuntament de Salt i que està adreçat a “aquelles bandes o cantautors solistes que vulguin fer públic el seu talent i desitgin gravar un disc en un estudi professional i actuar a la Festa Major de Salt”. La proposta s’ha posat en marxa aquesta mateixa setmana.

Està previst que s’atorguin dos premis i, en aquest sentit, el guanyador actuarà a la Festa Major d’enguany, enregistrarà cinc cançons en un estudi de gravació professional de Lluís Costa i es publicaran les peces a plataformes digitals com Spotify, Apple Music, Amazon Music o Tidal. El segon classificat també enregistrarà les seves cançons i es publicaran conjuntament amb el guanyador.

Per poder participar-hi cal tenir més de 16 anys i, com a mínim, un component del grup o el solista ha de ser resident a la comarca del Gironès. D’altra banda, les obres presentades han de ser pròpies i inèdites i han de poder ser presentades dalt d’un escenari amb públic. Cal esmentar que no s’acceptaran grups, solistes o cançons ja registrades amb contracte discogràfic.

Tota la informació, les bases del concurs i el formulari per inscriure’s es poden trobar a la web municipal i es poden enviar les cançons fins al 14 de març. El cartell de Salt a la Fama és obra de la dissenyadora gràfica i assessora en branding, Anaïs Calabuig.

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Salt, Núria Heras, explica que “Salt a la fama és una proposta per obrir una porta i oferir una oportunitat a tots aquests joves cantants o grups que tot just comencen i que, en moltes ocasions, els és complicat aquests inicis”.

Un jurat format per professionals del sector musical serà l’encarregat d’escollir els guanyadors a partir d’una gala entre els cinc finalistes que es durà a terme a la Sala de Concerts La Mirona de Salt el dia 29 d’abril . Un dels finalistes serà escollit a través del vot popular i de l’acceptació que obtingui la seva peça que es penjarà al compte d’Instagram del concurs, @saltalafama