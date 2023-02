L’Escola Politècnica de la Universitat de Girona acull demà matí, entre les 9 i les 14 hores, una nova edició de la «First Lego League». Aquest any, comptarà amb la participació de quinze equips de joves entre 10 i 16 anys, que realitzaran diferents partides de robots i presentaran projectes innovadors al voltant del repte proposat. Enguany, aquest repte porta per títol «SuperPowered: dissenyar un món energèticament millor» per revolucionar el «viatge» de l’energia. Com en l’edició de 2022, l’influencer gironí Long Li Xue serà l’encarregat de conduir l’esdeveniment, amb totes les partides de robots que s’emetran en directe per YouTube.

L’objectiu del torneig és promoure competències en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. També pretén contribuir la creació de vocacions científiques i tecnològiques mitjançant una fórmula provada i amb continguts motivadors; i estimular la participació en projectes de divulgació científica i tecnològica d’alt impacte i valor. La «First Lego League» està organitzat de forma conjunta entre l’Associació Ingenieria.soy i la UdG, i s’inclou en el marc d’un programa internacional, que té presència a 110 països i compte amb la participació de més de mig milió d’estudiants. La competició promou l’interès per l’aprenentatge entre el jovent i els convida a divertir-se i emocionar-se amb la ciència i la tecnologia.