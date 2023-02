Salvem Solius s'oposa que l'abocador es converteixi en lloc de pas de les deixalles un cop es clausuri i reclamarà al TSJC que ho tiri enrere. L'associació critica que l'acord entre Generalitat i ajuntaments perquè les instal·lacions passin a ser una planta de transferència "beneficia directament" l'empresa GBI -que explota el complex- i li permet mantenir l'activitat "sense disposar d'un contracte públic vàlid i vigent". Salvem Solius reclama, a més, que l'Agència de Residus compleixi la segona sentència que pesa damunt l'abocador, que no només obliga a tancar el dipòsit sinó que afecta la resta del complex (inclosa la planta de compostatge). "El Govern ha d'acordar immediatament el tancament de totes les activitats", subratlla l'entitat.

L'acord al qual van arribar la Generalitat i els quinze ajuntaments que aboquen a Solius és que, un cop el dipòsit es clausuri -cosa que ja serà un fet el 13 de febrer- el complex es converteixi en una planta de transferència. És a dir, que els municipis hi continuïn portant les deixalles i que, des d'aquí, es derivin als abocadors de Vacarisses (Vallès Occidental) i Lloret de Mar (Selva). L'únic poble que no seguirà aquest esquema serà Torroella de Montgrí, que passarà a portar les escombraries a Pedret i Marzà (Alt Empordà).

La decisió, però, topa amb el rebuig frontal de l'associació Salvem Solius, que defensa que el complex s'ha de tancar del tot. L'entitat recorda que, apart de la sentència que afectava tan sols el dipòsit, hi ha un altre litigi que s'estén a tota la resta de les instal·lacions. I que, en aquest cas, el TSJC també va anul·lar-ne la llicència ambiental, i en una sentència del juliol del 2020, va ordenar que Solius es tanqués del tot.

"Aquesta sentència va ser declarada ferma el 18 de gener del 2021", subratlla Salvem Solius, reiterant que la Generalitat "ha d'ordenar de forma immediata el tancament de tota l'activitat".

Per als opositors, la decisió que el complex passi a ser una planta de transferència "pretén evitar el compliment" d'aquesta resolució. I per això, Salvem Solius ja avança que reclamarà al TSJC que anul·li la decisió i, en conseqüència, tiri enrere allò que van acordar la Generalitat i els ajuntaments durant la reunió d'aquest dimecres al Consell Comarcal del Baix Empordà.

Convertint Solius en lloc de pas per a les escombraries, l'associació critica que el Govern està permetent "la continuïtat d'unes activitats que no disposen d'autorització ambiental" (perquè la sentència del TSJC del 2020 la va anul·lar). I no només això, sinó que Salvem Solius també critica que el pas d'abocador a planta de transferència "beneficia directament" l'empresa GBI -que explota el complex- i li permet mantenir l'activitat "sense disposar d'un contracte públic vàlid i vigent".

Procediment sancionador

L'associació, a més, també carrega contra el fet que la sentència que ordenava tancar el dipòsit, i que ha derivat en el decret de clausura de l'abocador, tan sols s'ha complert en part. Els opositors recorden que, en paral·lel, el TSJC també "va condemnar la Generalitat a incoar un procediment sancionador" contra el consorci de Solius -format per cinc ajuntaments i l'Agència de Residus- i l'empresa GBI "per la comissió d'una infracció administrativa molt greu (o greu) en matèria de prevenció i control de les activitats". I que això, no s'ha fet.

A més, Salvem Solius també critica que, durant aquest temps, no s'hagin reservat prou recursos per pagar la clausura i el segellat de l'abocador. "Ni la mancomunitat titular ni l'empresa explotadora del complex no van constituir la fiança de gairebé 1 milió d'euros, exigida per la normativa sectorial de residus, com a garantia del compliment de les seves obligacions", diuen els opositors. Unes obligacions que, precisen, també inclouen el segellat del vas de l'abocador que ara es clausurarà.

De fet, serà l'ARC qui assumirà els costos de clausura i segellat de l'abocador (una quantitat que pot voltar els 3 milions d'euros). Els opositors, però, critiquen que no tenen "constància" que l'Agència de Residus hagi reclamat "el dipòsit" de la fiança, que ajudaria a finançar el segellat del dipòsit i el manteniment posterior -obligat per llei- que s'haurà de fer durant 30 anys.

Per això, Salvem Solius reclama a la Generalitat que compleixi la segona sentència que pesa damunt tot el complex i que en "cessi de manera immediata totes les activitats". És a dir, a la pràctica, que Solius no es pugui fer servir com a planta de transferència i que també es tanqui la de compostatge.

En paral·lel, els opositors també reclamen al Govern que engegui tots els processos que calguin per "investigar" tot el que ha passat durant els darrers anys i "depurar-ne les responsabilitats" entre el consorci, l'empresa GBI i la mateixa Agència de Residus (perquè també forma part de la mancomunitat, conjuntament amb els ajuntaments de Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Calonge, Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols).