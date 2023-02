El ministre de Cultura, Miquel Iceta ha visitat Girona i Salt durant el dia d'avui. A primera hora del matí, ha acudit a un esmorzar de barri a Germans Sàbat, i després s'ha desplaçat fins a Salt. Allà, ha fet diferents declaracions i ha confirmat que l’Estat jugarà «fort» pel futur museu Thyssen de la Costa Brava. Iceta ha admés que els terminis van «una mica més tard del que faria falta», tot i que ha instat a EFE que hi ha «una voluntat molt ferma» de tirar endavant aquest projecte, que tindria com a seu el municipi de Sant Feliu de Guíxols, on ja s’han organitzat exposicions temporals a l’estiu amb peces de la col·lecció de la baronessa Thyssen.

De la baronessa, el ministre ha explicat que està «molt compromesa» amb el futur museu i que ha instat «molt» perquè l’Estat apostés també per ell. Un aspecte que ha reiterat i que farà al costat de la resta d’institucions implicades. «Tenim la immensa sort de tenir a algú que és una col·leccionista, que ha heretat una obra magnífica, i que vulgui una seu permanent en la Costa Brava és per a tots motiu d’alegria i una contribució que farem», ha afegit per subratllar que hi ha «un potencial que convé aprofitar».

En la seva visita a Girona i Salt, Miquel Iceta també s'ha reunit amb el director del festival Temporada Alta, Salvador Sunyer. En aquest sentit, ha assenyalat que es tracta d’un esdeveniment «molt potent» amb un abast en tota Espanya. A més, ha recordat que el Govern col·labora amb una subvenció de 250.000 euros i l’objectiu de la trobada ha estat conèixer «els plans de futur» i veure la forma «de contribuir i continuar ajudant».

Finalment, el ministre també s'ha referit al futur arxiu de Girona, un assumpte encallat durant anys, i ha destacat que el Govern manté «una política molt ambiciosa» en aquest àmbit amb «inversions molt potents tant en restauració d’edificis com d’equipaments».

L’esmorzar aplega 150 persones

Per altra banda, en l’esmorzar de barri que s'ha celebrat a Germana Sàbat la candidata del PSC a Girona, Sílvia Paneque ha intercanviat opinions amb els veïns. En aquest sentit, Paneque ha afirmat que «aquest barri s’ha construït a si mateix amb l’esforç de moltes persones, però com sempre deia en Pepe Guerrero aquest barri l’heu fet amb les vostres mans» i també afegia que «cada barri té la seva ànima i aquesta ànima està directament vincula a la construcció de Girona».

Per altra banda, Iceta no ha deixat escapar l’oportunitat de valorar el treball de Paneque, de la qual ha dit que «representa els valors d’estar al costat de la gent». El ministre també apuntava que «la conec i sé que la seva capacitat per entendre els problemes de la gent la fan una gran candidata, però també li fa la manera com entén com cal estar al costat de les persones».