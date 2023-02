L’equip REM2 ha guanyat el torneig local de la «First Lego League» que s'ha celebrat a l’Escola Politècnica de la Universitat de Girona. El grup, format per alumnes de 5è i 6è de primària de l’Escola els Maristes ha estat el millor dels quinze equips participants, estudiant en profunditat diverses solucions per optimitzar el consum de l’energia a casa i a l’escola, a partir de sistemes basats en la domòtica. REM2 s'ha mostrat com un grup inclusiu i cohesionat, i va posar de manifest un gran compromís amb el futur del planeta. Una victòria que els dona el premi de poder participar a la final estatal que es disputarà a Cartagena el 25 i 26 de març. Si aconsegueixen classificar-se podran participar en la gran final internacional a Houston, als Estats Units, entre el 19 i 22 d’abril.

A part, també s'han donat altres premis. El de valors ha estat per l’equip Veïnat Team, el de projecte més innovador i el de comportament de robot per Estanys, el de disseny de robot per Som7, el de joves promeses per Rem i el d’entrenador per l’equip Roboterri. Mentrestant, el projecte seleccionat pels National Innovation Awards ha estat el de iSantFeliu Team.

El torneig, organitzat per l’associació Ingeniera.soy i la UdG i, aquest any, el repte ha portat com a títol «SuperPowered: dissenyar un món energèticament millor!» per revolucionar el «viatge» de l’energia. La competició promou l’interès per l’aprenentatge entre el jovent i els convida a divertir-se i emocionar-se amb la ciència i la tecnologia. L’influencer gironí Long Li Xue va ser l’encarregat de presentar l’esdeveniment.