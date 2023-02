La comunalitat Som de Salt ha celebrat avui el seu primer any de vida. Ho ha fet en un matí intens i amb un bon grapat d'activitats per a tots els públics a l'Ateneu Coma Cros i on hi han assistit més d'un centenar de persones. Unes activitats que han anat molt lligades als sis eixos puntals de la comunalitat: cultura, tèxtil, mobilitat, reciclatge i creació, agrocologia i un eix que engloba els cinc anteriors.

Som de Salt organitza més de 130 activitats amb 1.200 participacions en el seu primer any La jornada ha començat ben aviat, a dos quarts de deu del matí, amb un esmorzar. Seguidament, es va celebrar l'assemblea on s'ha fet un repàs de com ha anat el primer any i també s'ha posat sobre la taula els objectius de cara al futur. Tot això, mentre el col·lectiu artístic D/Forma il·lustrava l'acte amb un mural. Després, s'ha fet un vermut que ha anat d'una actuació musical a càrrec de Big Black Rihno duo. A més, al migdia s'ha fet un dinar popular, que ha fet l'associació Casumai i també al llarg del matí s'han fet tallers -de microcirc en família, de cosidores o de teles en cera-, s'han muntat paradetes i mostres de productes i s'han fet sortejos. La jornada ha acabat amb un concert del grup africà Oudiodial. A part, també s'ha donat a conèixer el guanyador del concurs de microprojectes destinats a entitats de Salt. La guanyadora ha estat Salt'educa, una associació que lluita contra la segregació escolar al poble, a la qual se li han concedit 1.000 euros. El microprojecte tracta d'unes jornades d'antiracisme per la població del municipi. Més concretament, la seva idea és fer un concert antiracista el pròxim 12 d’octubre.