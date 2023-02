Els nous aparcaments municipals de Girona sumen un 19% d’abonats

Els dos aparcaments soterrats de Girona que han passat a mans municipals han guanyat un 19,1% d’abonats i ha augmentat el número de vehicles que els utilitza des que va passar a ser gestionats per l’Ajuntament, el 12 d’agost de l’any passat. Aquest any hi ha previstes inversions per millorar les dues instal·lacions per tal que continuï l’increment del seu ús. A més, aquest 2023 s’hi instal·laran punts de càrrega de vehicles elèctrics als dos aparcaments per ampliar el ventall d’oferta.

De moment, s’ha optat per no incrementar les tarifes ja que es vol seguir augmentant el número d’usuaris. Tot i això, fonts municipals no descarten que en els propers mesos hi pugui haver alguna revisió del preu. De moment s’ha optat per no tocar les tarifes però no es descarta que en els propers mesos hi hagi alguna revisió El números L’aparcament del carrer Emili Grahit, ara funciona amb dues de les tres plantes i una capacitat màxima de 208 vehicles. Ara mateix, l’estacionament té una rotació de vehicles de mitjana entre 200 i 220 cotxes diàriament del tipus rotació. El número d’abonats ha anat pujant des dels 130 quan es va agafar a l’agost fins als 158 abonats al tancament de l’any 2022. Pel que fa a l’ocupació en percentatges, a la nit està a un 25% de la seva ocupació. A partir de les vuit del matí, ja està a l’entorn al 60%, i cap al migdia o en hora punta, s’arriba a situar entre un 80 i un 85%. Els horaris es modificaran un cop s’hagin canviat les tanques, els caixes i les càmeres. La idea és que hi pugui haver rotació nocturna. Ara mateix obre a les 06:15 hores i tanca a les 21:45 hores. Respecte a l’aparcament situat a sota de les places Prudenci Bertrana i Miquel de Palol, al barri Devesa- Güell, és d’una sola planta subterrània i té una capacitat de 216 cotxes. En aquesta instal·lació, la rotació és entre 50 i 80 vehicles diaris, excepte per la setmana de les Fires de Girona, que en algun dia concret i va arribar a entrar 400 vehicles en rotació. Respecte al número d’abonats, ha pujat dels 115 abonats inicials als 134 abonats al final del 2022. Si s’analitza l’ocupació en percentatges, a la nit està a un 25% . A partir de les vuit del matí, ja està al 40%, i cap al migdia o en hora punta, pot arribar a situar-se en un 60%. La setmana de les Fires de Girona, sí que es va arribar a posar el cartell de complet un parell de dies. L’Ajuntament preveu fer millores als dos aparcaments al llarg d’aquest any per incrementar el número de vehicles que l’utilitzen. Pel que fa a l’estacionament del carrer Emili Grahit, l’objectiu és poder obrir la planta que està tancada i arribar així a una oferta de 326 places, a més de les millores horàries esmentades. Respecte a l’aparcament del barri Devesa- Güell, està previst convertir-lo, properament, en un estacionament obert les 24 hores tant per entrar com per sortir. Abans, l’aparcament només obria entre setmana i en un horari de les 06:15 hores del matí a les 21:45 hores de la nit. A l’octubre es van activar els mecanismes per poder sortir amb el tiquet de rotació les 24 hores, independentment que no hi hagi personal. Van passar a mans de l’Ajuntament, perquè els gestionés TMG, després que l’empresa que tenia la concessió fes fallida Les dues infraestructures estan gestionades per TMG (Transports Municipals del Gironès), l’empresa pública encarregada del transport a la ciutat. L’empresa que tenia la concessió dels dos aparcaments va fer fallida i va presentar concurs de creditors l’any 2016. La gestió directa per part del consistori té una vigència de 25 anys.