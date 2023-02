La Gassol de Salt, un gran espai a l’espera d’un projecte

Just entrar a la Gassol descobreixes un espai tètric, gairebé com si et submergissis en una pel·lícula de terror. Potser no és un edifici, o un conjunt de naus, tan terrorífiques com podria ser el mític hotel Overlook, de El resplendor, però sí que tems que en qualsevol moment et pugui sortir un zombi de darrere una cantonada o de sota un escriptori que encara es conserva. De fet, en els calaixos de les oficines encara es poden veure documents i diferents factures, que continuen allà des que aquesta antiga fàbrica tèxtil va tancar definitivament les portes el 13 d’abril de 2005. També en alguna de les naus encara es poden observar diferents fils i maquinària en desús. Abans, era com un petit poble, un món a part. Fins i tot, hi havia viscut gent. Ara, és un espai completament diferent, pràcticament en runes, amb algun sostre que s’ha esfondrat a causa de les filtracions d’aigua.

No serà ara, ni tampoc d’aquí a un any. S’aniran fent coses a poc a poc. L’espai és molt gran i tot anirà per fases. Però la Gassol tornarà a recobrar vida després que l’Ajuntament de Salt adquirís aquest espai de 55.000 metres quadrats -30.000 dels quals ocupats per les diferents naus- per 5,5 milions. «Era una oportunitat única», apuntava el regidor d’Urbanisme, Àlex Barceló. I és que algun interessat ja havia temptejat comprar l’espai -o una part- fa uns anys, però en aquest cas el cost era de més de 20 milions d’euros. Un dels que es va interessar per la Gassol va ser l’exalcalde del municipi entre 2011 i 2015, Jaume Torramadé.

L'espai total és de 55.000 metres quadrats, dels quals uns 30.000 són del conjunt de naus

Barceló explica que «tot ve d’un procés judicial que arriba als límits» i, llavors, va sortir a subhasta. L’Ajuntament va estudiar amb deteniment la situació i eren coneixedors que hi hauria poques ofertes. Això va ser al voltant del mes de maig, i el juny es van modificar els pressupostos per «poder endeutar-nos en cas que això es pogués fer». Finalment, «ens ho adjudiquen» i això també els va fer demanar un crèdit de sis milions d’euros. Tot això perquè valorant els possibles escenaris van arribar a la conclusió que no s’havia de produir un cas «d’especulació» com entre el 2006 i 2008. El fet que sorgissin idees de «plantejar pisos al Barri Vell» o de «creixements no controlats per l’Ajuntament», no agradava i comprant la Gassol era «la millora manera que això no passés».

UN ESPAI DE PEL·LÍCULA. Els 55.000 metres quadrats entre naus i superfície estan pràcticament amb runes, amb material que encara es conserva des que es van tancar les portes per últim cop el 2005. De mica en mica, l’espai s’anirà transformant i, tot i que encara no hi ha res concret, l’objecteu és que tingui usos anàlegs per conservar les edificacions, amb altres activitats que també es podrien fer a l’exterior de les diferents naus

Espai amb múltiples opcions

Quan la Gassol va tancar l’any 2005, el Pla General ja preveia que s’havia de transformar l’entorn i havia de deixar de ser industrial. Ara, la pregunta és que si farà en un indret tan immens i que pot abraçar diferents possibilitats. Barceló destaca que el primer que s’ha de fer és executar «aquelles accions pures de manteniment i conservació». I és que amb les filtracions d’aigua s’ha anat tot podrint i algun sostre ha caigut. Per això, l’aparelladora municipal ja ha anat a observar l’estat de l’edifici, per apuntalar el que ha caigut i observar els possibles perills.

«Ens ho prenem en calma. L’avantatge que sigui municipal és que no cal córrer» Àlex Barceló - REGIDOR D'URBANISME

Un cop fet el treball tècnic i arquitectònic s’haurà de començar a estudiar el que es fa amb la Gassol. «Portarà mesos i anys», avança Barceló, qui també explica que «idees n’hi ha moltes». El que es té clar des del consistori és que «volem escoltar les àrees i els tècnics municipals, també a les entitats, perquè ens diguin perquè ho farien servir». El regidor també apunta que l’espai tindrà «usos anàlegs per conservar les edificacions», però també hi haurà altres activitats que es farien fora de les naus o immobles. En tot cas, sembla que a la Coma Cros s’hi acabarà concentrant «tota la factoria cultural» i, per això, amb la Gassol «pensarem amb altres usos».

Obrir momentàniament

«Hi ha molts de diners per gastar i s’hauran de fer moltes inversions per totes les coses que s’hi vulguin fer», explica Barceló. A més, s’hauran de mirar les línies de subvencions, però «l’avantatge» de tot plegat és que la Gassol ara «és municipal i no cal córrer». De fet, «avui dia encara adeqüem la Coma Cros». Tot i així, «en algunes parts podem començar a fer activitats i definir l’espai».

«Hem plantejat accions que permetin obrir momentàniament la Gassol perquè la gent ho vagi veient» Àlex Barceló - REGIDOR D'URBANISME

Tanmateix, perquè la ciutadania no es quedi molt temps sense veure el que s’ha comprat, el consistori estudia «plantejar accions que permetin obrir la Gassol momentàniament». Un primer esdeveniment en el qual els saltencs podran tenir un primer tastet serà amb una cursa de bicicletes que se celebrarà el juny. Barceló deixa clar que el que s’ensenyarà serà «l’espai exterior». També apunta que un altre cita per ensenyar «l’espai a la gent» podria ser la Fira del Cistell, un esdeveniment clàssic de Salt, que se celebrarà entre el 4 i 5 d’octubre. «Es desenvolupa a davant i té tot el sentit del món que es faci una mena de portes obertes, amb activitats allà dins perquè la gent vegi l’entorn», conclou el regidor.

Primera cita amb una cursa ciclista el juny

Encara falta temps perquè la Gassol obri les portes per algun acte. De moment, però, ja s’estan fent les primeres passes per donar a conèixer l’espai i l’antiga fàbrica tèxtil serà el centre neuràlgic de La Segments, una cursa ciclista pionera. I és que l’esdeveniment, que se celebrarà entre el 2 i el 4 de juny, també inclourà un espai firal i una desfilada de moda amb marques especialitzades vinculades al sector. La prova està organitzada conjuntament entre l’Ajuntament de Salt i Myhelp S.L, una empresa tecnològica i d’esdeveniments del municipi. La Segments neix amb l’objectiu de convertir-se en un referent i amb la particularitat que la cursa ciclista unirà les modalitats de BTT i Gravel. «Busquem autenticitat amb els espais i la seva gent i la Gassol, Salt i el seu entorn ho aglutina tot», explicava el CEO de l’empresa, Sisu Artigas.

Una història que és remunta a l’any 1845

Els orígens de la Gassol daten de 1845, quan l’Ajuntament va atorgar un salt d’aigua de la séquia Monar que va comprar Pere Ramió i ho aprofita per fundar la indústria tèxtil Ramió i Cia, que posteriorment va tenir altres noms. El 1923 una empresa propietat d’Antoni Gassol va comprar la filatura a Salt per poder donar cobertura a tota la demanda. L’empresa va anar canviant de nom en diferents ocasions, al mateix temps que anava creixent la seva producció i també el seu número de treballadors, que va arribar a ser d’uns 1.200 en la seva època d’esplendor, rondant els anys setanta, amb el nom de Gassol Fibras S.A. També amb els anys va anar canviant la seva activitat, adaptant-se als temps. Va produir des de fil de cotó a fibra de poliamida i fibres sintètiques de filament continuat. En la dècada dels noranta, els canvis en els gèneres i la generalització de les fibres sintètiques van provocar una crisi en l’empresa que van acabar per tancar l’activitat. Ho va fer el 2005, la fàbrica ha passat per un llarg procés d’intents de venda de les seves diferents parcel·les, tots ells frustrats. A part, també ha passat per diferents demandes entre els propietaris de les diferents parcel·les i els hereus d’aquests.