Carla Aguilera Gil serà la número set de la llista del PSC que encapçala Sílvia Paneque a Girona. Aguilera té vint-i-sis anys, viu al Barri Vell de Girona, té formació en Dret i Ciències polítiques i arriba a la candidatura de l’activisme i el món de les esquerres progressistes vinculades als Drets de les persones, el respecte a la natura i als animals.

«És una persona amb la que fa temps que treballo i estic molt interessada en les noves polítiques que defensa. Veu Girona com una ciutat on viure amb qualitat de vida, perquè es treballa de manera innovadora amb respecte a la natura, a les persones i als animals», ha explicat Sílvia Paneque de Carla Aguilera que té vint-i-sis anys i ha cursat estudis en Ciències Polítiques per la UdG, on es graduarà aquesta primavera, i en Dret.

«És en definitiva una persona d’esquerres, que arriba de l’activisme social, i que ens aportarà també un punt de vista jove en defensa de la seva generació, que recordem que ha de tenir solucions a problemes importants com treball de qualitat i accés a habitatges dignes a preus raonables», ha conclòs Sílvia Paneque.

"Seré regidora"

«Estic convençuda que seré regidora de govern a Girona, això i la confiança per portar a terme polítiques avançades i que aportin il·lusió en sostenibilitat, igualtat i joventut, han estat les raons per fer-me acceptar i sumar per portar el canvi a Girona», ha dit Carla Aguilera. «Visc al Barri Vell i n’estic contenta.

Des d’aquesta visió, estic convençuda que el discurs de barris i centre no té sentit a Girona. Avançar junts beneficia tothom i, ara, ens trobem que els problemes dels barris estan passant i molt també al Barri Vell». Els socialistes de Girona remarquen que estan «molt contents d’incorporar veus que arriben de posicions independents i, a la vegada, de compromís explícit amb la igualtat de les persones, el respecte al medi ambient i el benestar animal».

Carla Aguilera i Gil es gradua la pròxima primavera en Ciències Polítiques a la UdG, està cursant tercer de Dret a la mateixa universitat, ha estat sempre compromesa en la lluita en la defensa dels drets socials, va realitzar diferents estudis sobre els drets de les persones a l’Institut de Drets Humans de Catalunya sobre Emergència Climàtica i DH, ha estat representant estudiantil com a presidenta del Defensor de l’Estudiant de l’Associació d’Estudiants de Ciències Polítiques.

Activista

Ha participat en diferents entitats, grups i activisme social en col·lectius de drets de les persones, els animals i el medi ambient com «Fridays for Future». Carla Aguilera ha afegit que «Sílvia Paneque és la millor opció per avançar en aquesta direcció, en fer de Girona una ciutat amb més qualitat de vida amb natura, més respecte i benestar per a les persones, un tracte humà als animals i, en definitiva, una Girona més justa».

Fa uns dies el PSC va fer públic que l'excap de la Policia Municipal de Girona, Josep Palouzié, s'incorporava també a la candidatura del PSC per a les eleccions municipals i que anirà de número vuit.