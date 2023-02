Guanyem Girona ha presentat aquest matí una sèrie de propostes en una negociació d'inversions que l'Ajuntament portarà al ple de dilluns. El consistori proposa uns 4,5 milions d'euros en aquest apartat i la formació encapçalada per Lluc Salellas demana tornar a fer una reforma del carrer de la Creu, dos milions d'euros en la compra d'habitatge i la instal·lació de plaques solars a equipaments municipals per donar suport a la iniciativa de l'equip de govern (Junts i ERC).

Entre les demandes, destaca aquesta nova reforma del carrer de la Creu. El 2020 es van acabar les reformes del projecte de mobilitat en aquesta via, que va passar a tenir un sol carril de circulació de vehicles, aparcaments a banda i banda i també un carril bici. Una remodelació que la regidora de Guanyem, Cristina Andreu, considera un «nyap». Executar aquest projecte va costar més de 200.000 euros i tenia l'objectiu de ser un camí segur per a la mainada de l'escola Doctor Masmitjà. «Tres anys després s'ha fet evident que no s'assoleix l'objectiu», lamentava Andreu, i per això Guanyem demana que es faci cas a les queixes dels veïns i comerciants, que ja han recollit firmes en dues ocasions, i que s'implanti un projecte nou. De fet, la número dos de la formació apunta que al seu dia els tècnics ja van fer dues propostes «millors que l'actual» i que no es van realitzar per «decisions polítiques».

De fet, el febrer de 2020 el grup ja va fer un estudi que identificava deficiències greus en la reforma del carrer de la Creu. Per una banda, explicaven que les situacions de perillositat pels nens i nenes de l'escola Doctor Masmitjà continuaven sent els mateixos i que el fet d'haver-hi només un carril provocava embussos en la circulació de vehicles. A més, creuen que les altres dues propostes que van fer els tècnics eren més bones. A grans trets, una era mantenir els dos carrils de circulació de vehicles, però fets en ziga-zaga per reduir la velocitat, a més de reduir el nombre d'aparcaments i afegir 2,5 metres de carril bici. L'altre, en canvi, suprimia tots els aparcaments del carrer -la majoria de zona blava- i només deixava un carril pels vehicles, ampliant el carril bici a tres metres d'amplada i molt més espai pels vianants.