Més d'un centenar d'investigadores de la Universitat de Girona seran les protagonistes de les activitats que la institució celebrarà per commemorar el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència. Les científiques, de diferents disciplines -química, medicina o matemàtiques- exposen el seu testimoni, explicant que és per a elles la recerca. Tot això es podrà veure a través d'una pàgina web, així com en diferents postals i pòsters que ja s'han repartit en els diferents centres de la UdG i a les biblioteques públiques de Girona.

Per exemple, la investigadora del departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Alimentària Carmen Carretero que afirma que fa recerca «per intentar contribuir a millorar la vida de les persones», o bé la investigadora del departament de Dret Públic Anaïs Varo, qui considera que la recerca «no és neutra» i que ha de teniu un paper actiu per aconseguir «un món més just». Per altra banda, la commemoració del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència inclourà una viquimarató, que tindrà lloc el 13 de febrer a la Facultat de Ciències (18 hores). El seu objectiu és incrementar el número de publicacions sobre les investigadores de la UdG a l'enciclopèdia en línia de la Viquipèdia.