L’Ajuntament de Quart ha estrenat recentment el Geoportal, un portal web amb informació urbanística del municipi de Quart. En aquest espai, al qual s’accedeix a través del web del consistori, els ciutadans podran consultar la cartografia dels principals aspectes recollits al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

El Geoportal ofereix tres tipus de cartografies diferents, informació addicional multicapa, un cercador d’adreces i diverses funcionalitats accessòries d’utilitat per als ciutadans i les ciutadanes. Totes aquestes dades que visualitza el Geoportal s’aniran actualitzant cada sis mesos.

Múltiples funcions

L’alcalde de Quart, Carles Gutiérrez, ha assenyalat que «es tracta d’una eina molt útil» gràcies a la qual «tothom que ho vulgui podrà tenir accés, d’una manera molt senzilla i intuïtiva, a la informació urbanística aprovada». Així mateix, ha destacat que «a més, amb les seves funcionalitats accessòries, podran fer servir diverses eines que els seran molt pràctiques, com és el cas de la cerca d’adreces, la mesura de distàncies i parcel·les o la creació i compartició de les seves pròpies rutes pel municipi».

El POUM del municipi de Quart va ser aprovat provisionalment per la sessió plenària de gener de 2022 i, definitivament, el 28 de setembre del 2022 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i el 25 de novembre de 2022 pel Departament de Territori de la Generalitat.

El Geoportal disposa d’un sistema multicapa, amb informació addicional, que es pot visualitzar sobre les tres tipologies de cartografia.

En concret, s’ofereix informació de les zones de protecció d’incendis, camins de l’inventari de camins públics, arbres catalogats com a arbres monumentals pel Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya o afectacions com, per exemple, zones inundables, de protecció viària o instal·lacions de la xarxa elèctrica.

A més, també s’hi pot afegir la informació del cadastre, del mapa topogràfic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya o la visualització a través de fotografia aèria.