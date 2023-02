Reunions tenses al Centre Cívic del Pont Major. Representants de l’Ajuntament de Girona i de la Generalitat van reunir-se, aquest dimarts, en dues hores diferents amb famílies de diversos centres educatius per explicar-los els motius de la decisió d’anar eliminant l’ESO a l’institut Narcís Xifra per convertir-lo en un «referent» en la formació professional a partir del curs vinent.

La decisió és ferma i ahir es va comentar que els afectats podran anar a estudiar al Vicens Vives del barri de les Pedreres i al Carles Rahola de Domeny mentre les famílies, moltes de les quals no estan conformes amb la decisió de les administracions, reclamaven poder tenir un transport adient i un acompanyament en tot el procés de canvi.

La primera reunió es va fer a les tres de la tarda amb família del Carme Auguet i del Fedac-Pont Major. Dues hores més tard, es va fer la trobada amb les de Montjuïc i del Narcís Xifra. Per la Generalitat hi havia dos inspectors i per l’Ajuntament una tècnica i el regidor d’Educació, Àdam Bertran.

Transport i acompanyament

En les dues reunions, els representants públics van escoltar les queixes i inquietuds dels afectats i van assenyalar que recollien totes les aportacions per ajudar les famílies en tot el possible i es van emplaçar a més reunions, més endavant, per explicar quines novetats hi havia respecte de les peticions que havien fet. A banda del transport i l’acompanyament, es va demanar que hi hagi més orientadors als nous centres educatius on aniran els afectats.

A principis d’aquest mes, el Departament d’Educació va anunciar que s’eliminaran les dues línies de 1r d’ESO que actualment hi havia al centre i els alumnes que preveien cursar-lo aquí aniran a altres instituts. La decisió s’emmarcava en el decret que ha de regular els centres de formació professional integrada i ha dit que la intenció és que no només s’hi ampliï l’oferta d’FP sinó que també s’hi oferiran batxillerats especialitzats.

El PSC, en contra

Guanyem ja es va mostrar contrari a la decisió fa uns dies. Aquest dimarts també ho va fer el PSC. Els socialistes consideren que “és una mala política allunyar els estudis dels centres perifèrics de la ciutat”. Per al regidor Quim Ruhí, “aquesta és una política social nefasta, pròpia de les dretes, que deixa en una posició difícil als alumnes que volien cursar l’ESO a l’Institut Xifra i que ara es veuran obligats a agafar un o dos autobusos per anar al Vicens Vives o bé al Rahola de Domeny».

Per a Ruhí, seria necessari un servei de transport que s’hauria de fer amb un monitor d’acompanyament. El regidor socialista ha explicat, però, que tot i que hi ha la promesa de destinar un autobús als alumnes per als seus trasllats, es tracta d’un grup petit de nois i noies i, per tant, no hi confia que aquest compromís acabi essent una realitat.

En aquest sentit, el regidor socialista ha recordat dues coses: d’una banda, que els alumnes de Pont Major tenen l’institut de Sarrià a cinc minuts a peu i, que malgrat que es tracti d’una altra població la prioritat ha de ser que els alumnes tinguin les màximes facilitats i s’escolaritzin bé. I, d’altra banda, que s’ha demanat en moltes ocasions que es posin autobusos que facilitin el trasllat d’alumnes a l’Institut Narcís Xifra i que això no s’ha aconseguit mai.

Un altre aspecte que preocupa al PSC és la possibilitat que les línies que es perden al Xifra no es traslladin o afegeixin a altres instituts de la ciutat i, en aquest, sentit, Ruhí ha advertit que el PSC estarà alerta. “Aquesta decisió suposa que les dues línies que es perden al Xifra poden perdre’s al conjunt de Girona”.