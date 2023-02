L’actual alcalde de Bescanó, Xavier Vinyoles, ha estat escollit com a cap de llista per a les properes eleccions municipals del 2023, en una assemblea en la qual Vinyoles ha rebut el suport unànime de la militància d’Esquerra Republicana de Bescanó.

En el seu discurs de presentació, Vinyoles ha afirmat que es presenta “en representació del grup de bescanonins i bescanonines que hem tingut el plaer i la responsabilitat de dirigir l’ajuntament aquests darrers quatre anys i no hi seria si no tingués el seu compromís de continuar acompanyant-me en aquest il·lusionant projecte”.

El candidat s’ha referit als últims anys de mandat i a la seva predisposició per seguir treballant per consolidar el canvi al municipi: “Fa quatre anys teníem il·lusió i responsabilitat a parts iguals en el futur de Bescanó i confiança en com portar-lo a terme. Avui mantenim i reforcem aquesta il·lusió i confiança afegint-hi l’experiència adquirida durant els anys de govern”. “Anys en què poc ens pensàvem que hauríem de gestionar dues borrasques, Fabien i Glòria, una pandèmia mundial i afrontar d’una manera tan urgent els efectes socioeconòmics de la guerra d’Ucraïna i del canvi climàtic”, ha afegit.

“Hem gestionat les urgències, ajudant i acompanyant a les persones, comerços i entitats en els moments més complicats aportant tots els recursos de què disposem i donant suport econòmic a tots per a superar les inundacions o la pandèmia”.

El candidat també ha assumit la confiança rebuda per part de la militància per tal de seguir encapçalant el canvi de lideratge al municipi que es va iniciar l’any 2019: “Avui hem formalitzat l’elecció de cap de llista, però ara ens hi hem d’implicar tots i totes per a continuar treballant en un projecte dinamitzador i transformador per Bescanó que s’enriquirà amb la participació de com més gent millor”.

Xavier Vinyoles i Compta, enginyer d’edificació de professió, és l’alcalde de Bescanó des de juny del 2019; durant aquest mandat s’ha encarregat de les competències relatives a Urbanisme, Economia, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, i Serveis Públics i Règim intern.