«Les noies encara pensen que són dolentes en matemàtiques»

El mite que els nois són millors en matemàtiques que les noies és només això, un mite, però la realitat és que moltes d’elles encara creuen que són dolentes en aquest àmbit. I és que hi continua havent un percentatge més gran d’homes que escullen carreres en les quals les matemàtiques tenen un paper important, com algunes enginyeries. Estudis han desmentit la influència biològica i és que realment els factors socioculturals són els que hi juguen un paper important.

La falta d’autoestima i confiança en si mateixes és l’entrebanc principal per avançar, tal com corroborava una professora de 4t d’ESO del públic que va assistir ahir a una de les taules rodones organitzades per l’Ajuntament de Girona, amb motiu de la Setmana de la Dona i la Nena en la Ciència. «Fa molts anys que treballo de professora i no he vist canvis, les noies encara tenen por de ser mal vistes si trien segons quina carrera tècnica o bé pensen que no seran prou bones», afirmava.

De fet, fent incís als percentatges d’alumnat en els graus universitaris, la professora titular i investigadora en el camp de la matemàtica aplicada de l’Escola Politècnica de la Universitat de Girona, Mei Calm, assegura que dels 2.600 estudiants d’enginyeries, només un 26% són noies. «Hi ha carreres, com l’enginyeria elèctrica, en què només hi ha una noia». Calm lamentava que encara hi ha «molts estereotipis de gènere marcats» i que «no hi hauria d’haver gènere en cap professió, cal trencar barreres des de les famílies i les escoles». Malgrat tot, en cap moment s’ha sentit menyspreada en el seu camp per ser dona.

Qui tampoc assegura haver-se trobat cap obstacle és Sílvia Osuna, investigadora en el camp de la química computacional també a la Universitat de Girona, qui explica que sempre ha treballat bé amb els nois tot i que en el seu camp tampoc hi ha massa noies. «Cal animar-les», expressa.

D’altra banda, Georgina Comas, admet que ho ha tingut «més fàcil» perquè treballa en l’empresa familiar TMComas, de Blanes, vinculada a l’enginyeria mecànica. Tot i així, explica que en més d’una ocasió l’han confós amb la secretària. «Les dones humanitzen la tecnologia; és important que hi hagi varietat i riquesa i trencar estereotips des de la infància».

Finalment, Clàudia Carabellido, va estudiar enginyeria industrial i treballa a la planta de Louis Vuitton, a Riudellots de la Selva. En el seu cas, sempre ha estat en entorns dominats per homes però la seva percepció és que «tots som persones». Diu que «mai m’han tallat les ales» i ha notat que per ser dona, li valoren més l’empatia en algunes ocasions.

Definitivament, totes quatre van coincidir en la importància de la creativitat per a desenvolupar la seva carrera i la doctora en Química, Sílvia Simon, va moderar el debat i va remarcar la importància que «tant nois com noies han de tenir l’oportunitat de saber què triar amb total llibertat».