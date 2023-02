L'exposició «Quan parles fas màgia» es va inaugurar dimarts a les instal·lacions de Sant Ponç del GEiEG, on hi estarà fins el 26 de febrer. L'esdeveniment, té per objectiu promoure l'ús de la llengua catalana a partir del programa «Voluntariat per la Llengua», impulsat des dela Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat, a través del Consorcide Normalització Lingüística, i que enguany compleix 20 anys. Aprofitant aquesta efemèride s'ha decidit crear aquesta exposició, en format intinerant, que comparteix els aspectes bàsics del projecte.

«Quan parles fas màgia» consta de set plafons informatius que volen animar a les persones aafegir-se al projecte partint d’una metàfora amb la qual, el CNL focalitza tota l’atenció en el gran creixement de la llengua catalana i la vessant transformadoraque el «Voluntariat per la Llengua» genera enla vidadels que hi participen. Aquests plafons es podran veure a la seu del GEiEG de Sant Ponç fins al 26 de febrer, després es traslladaran fins a la seu de Sant Narcís fins al 20 de març. En la inauguració de l'exposició hi va assistir la directora del Consorci de Normalització Lingüística a Girona, Montserrat Mas, que va aprofitar per ressaltar la importància del projecte. També va apuntar que «ens trobem moltes persones que estudien i saben el català, però després no s'atreveixen a parlar-lo. Amb aquesta mostra podem veure l'èxit del programa amb l'objectiu que facin el salt».