Professionals de l’acció social reclamen un conveni digne: "Em plantejo canviar de feina, el sou no em compensa"

Més d'una vintena de professionals de l'acció social, des d'educadors a integradors socials, s'han congregat aquest matí davant la seu de la Generalitat a Girona per a reclamar un conveni "digne". El portaveu dels treballadors del comitè d’empresa de la Fundació Resilis Girona, Jordi Barti, que ha liderat la mobilització, ha exigit la "dignificació de la professió en totes les categories" a partir del "reconeixement social i salarial". En aquest sentit, ha assegurat que el conveni està congelat des de la seva creació l'any 2008 i ha xifrat en un 40% la pèrdua de poder adquisitiu que se'n deriva.

És el cas de la integradora social Fatima Kasemi, que treballa en un centre d'acollida de Girona. "Tot puja excepte el sou, estic esperant un tercer fill però ja no arribo a final de mes", ha confessat. Cobra 1.138 euros (nets) al mes, però no és suficient. "És impossible poder tirar endavant, tinc estudis i experiència però segueixo cobrant menys que una caixera de supermercat", ha lamentat. Ara, tot i que reconeix que "m'encanta la meva feina", es veu obligada a estudiar un gir de timó. "Em plantejo canviar de professió perquè el sou no em compensa", ha assegurat. A més, ha apuntat que la feina comporta una "elevada càrrega mental", que s'acaba emportant a casa.

Per la seva banda, l'educadora social Sandra Romero ha denunciat la "precarització" de la professió i ha apuntat a "l'exposició" que pateixen: "Intervenim en situacions molt complicades, moltes vegades nosaltres mateixes estem en situacions de risc i hem arribat a patir agressions, però la societat no ho veu". Per la seva banda, la també educadora social Laura Suárez ha lamentat que "treballem amb un col·lectiu molt invisibilitzat (infants i adolescents en risc d'exclusió social) i nosaltres també ho estem". A més, ha denunciat que "la Generalitat de Catalunya s'aprofita de la nostra vocació i no podem fer vaga perquè sempre ens declaren serveis mínims". En paral·lel, l'educadora social Clàudia Benítez ha subratllat que "falten mans per a poder atendre els infants i joves en el pitjor moment de la seva vida". En aquest sentit, ha assegurat que "estem sobrepassats" i ha alertat que això "acaba repercutint en la intervenció".

Escletxa salarial amb el sector públic

A més, els participants en la mobilització han denunciat que existeix una "enorme" escletxa salarial amb els professionals de l'acció social que treballen en el sector públic. "En el seu cas arriben als 2.000 euros nets al mes", han assegurat. I és que en el sector privat, han denunciat que no els paguen ni els festius ni la nocturnitat com a "plusos" i han reclamat el mateix sou que els treballadors públics: "Estem fent una funció pública i la Generalitat de Catalunya ha de garantir les mateixes condicions, encara que treballem en una fundació privada", ha reclamat Benítez.

Conveni plurianual a 5 anys

Per a revertir la precarització, reclamen un conveni plurianual a 5 anys amb un increment del 5% del salari base en totes les categories incloses dins del conveni. Fins que no signin aquest compromís, Barti ha assegurat que seguiran protestant davant la seu de la Generalitat a Girona dos dimecres al mes durant tot el 2023.