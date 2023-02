Difícilment trobarem un plat més universal que la pizza. La base de farina circular enfornada amb diversos ingredients a sobre ha arribat ja a cada racó del planeta, convertint-se en un plat indispensable, no sols de la cuina italiana o mediterrània, sinó de la dieta de gran part de la població mundial. Tan arrelat està aquest aliment que té la seva pròpia jornada de celebració i reivindicació. Aquest dijous 9 de febrer se celebra el Dia Mundial de la Pizza i amb aquest motiu us convidem a conèixer algunes de les millors pizzeries de la ciutat de Girona. Si en trobes a faltar alguna, només cal que deixis un comentari a la notícia (per fer-ho, has de ser usuari registrat a diaridegirona.cat)

La Pizzeria del Barri Vell Situada a la Plaça de Sant Pere, la pizzeria del Barri Vell és una de les preferides dels gironins. Només serveixen a domicili, però les pizzes són 100% artesanes i elaborades amb productes de gran qualitat i proximitat. Bartali Pizza Co A la Bartali Pizza Co tindreu l’opció de degustar unes excel·lents pizzes artesanes cuites al forn de llenya així com una acurada carta de plats, de diferents opcions gastronòmiques. Pizzeria Marghe 1889 Amb locals a Girona i Lloret de Mar, la pizzeria Marghe 1889 porta l'art de la pizza napolitana enriquida per algunes delícies catalanes per fer-te viure una experiència única. Squadra Pizza Lab Squadra PizzaLab, la marca gironina de pizzes quadrades, va estrenar un nou local de 170 metres quadrats a Barcelona, ubicat a la Via Augusta fa poques setmanes. A més, si encara no les heu tastat, la marca va estrenar a principis d'any una pizza especial en col·laboració amb el xef Joan Roca. La pizza, que s'anomena Temporada, porta una base de tomàquet, mozzarella, sobrassada, formatge de cabra, rúcula, alfàbrega, raïm i una reducció de fruits vermells. Pizzeria la Pulcinella A La Pulcinella saben que sense una bona massa, no es pot fer una gran pizza, per això fermenten la seva durant el mateix període de temps per trobar el punt exacte que marqui la diferència. Les seves pizzes estan fetes al forn de llenya i elaborades amb productes frescos d’aquí i d’allà per oferir-te una pizza única i saborosa. A la carta hi trobaràs tapes italianes, assortiment de carpaccio, focaccies, pizzes i pizzes gourmet. La Gioia "Ningú pot xiular una sinfonia, cal una orquestra per tocar-la". És un dels lemes de la Gioia (alegria en italià), una pizzeria situada al carrer Figuerola que ofereix una carta àmplia, amb una cinquantena de pizzes per triar. Corsaro La cadena té diversos locals a la ciutat de Girona i a les comarques gironines. Les seves pizzes estan elaborades amb farina de primera qualitat, aigua, oli d'oliva verge, sal, llevat i massa mare original feta per Corsaro. Asseguren que "són molt fàcils de digerir".