«Els conductors estàvem farts de fer de policies per la mascareta»

La jornada al transport públic va arrencar ahir amb la fi de l’obligatorietat de dur mascareta, després que durant gairebé tres anys fos imprescindible per a viatjar. Tot i que feia temps que molts usuaris incomplien la norma en alguns mitjans de transports com els trens, és cert que en els autobusos l’ús de la mascareta era més estricte fins a tal punt que si els usuaris no la portaven, no podien pujar, tal com admeten a aquest diari.

Qui més ha celebrat la flexibilització de l’ús de les mascaretes són els conductors, ja que asseguren que estaven «farts» d’haver de fer de policies. «Per a nosaltres, l’avantatge principal d’aquest canvi és deixar d’avisar contínuament; estàvem cansats de fer de policies», lamenta Albert Horta, conductor de la línia 7 de l’autobús urbà dels Transports Municipals del Gironès (TMG), qui també admet que moltes vegades «havíem de resoldre conflictes perquè alguns usuaris venien a queixar-se perquè algú se la treia». En la mateixa línia, Gabriel Arzúa de la línia 3, explica que «ens hem tret un pes de sobre tant per nosaltres com per als usuaris, ja que estàvem farts d’avisar-los».

Mentre que la retirada de la mascareta va ser bastant unànime entre tots els conductors, amb alguna excepció, no passava el mateix entre els usuaris, ja que encara hi havia certs dubtes. Alguns no sabien que ja no era obligatòria i la continuaven portant, però quan van veure que ja se la podien treure, no van dubtar a fer-ho. D’altra banda, els més reticents eren les persones d’edat avançada. «Aquests autobusos sempre van molt plens, em sento més segura si la porto», explicava una dona, tot i que també n’hi havia de mitjana edat que encara no se la volien treure. «Potser quan s’apropi el bon temps i no hi hagi tants virus ho faré, però de moment, no», comentava un home que anava a treballar.

Entre els més joves hi havia ganes d’aquest canvi i se sentien alleujats. Una estudiant que anava a la universitat admetia que «al tren feia temps que tothom feia el que volia però als autobusos no, ja no tenia sentit».

Metro, autobusos, tramvies, trens i taxis són els llocs on més persones poden prescindir de la mascareta; però, a més, deixa de ser obligatòria en òptiques, centres auditius i ortopèdies, on fins ara calia portar-la.

Núria Terricabras, directora tècnica de l’òptica Visionlab de Girona, admet que els clients «agrairan molt la mesura perquè era molt incòmode quan s’emprovaven les ulleres i s’entelaven de seguida». Malgrat tot, en espais més tancats, com la sala on miren la graduació, ella se la continuarà posant.

Encara obligatòria a farmàcies

La mascareta seguirà sent obligatòria en centres i serveis sanitaris. Aquí entren, per exemple, dentistes, centres de reproducció assistida i d’interrupció voluntària de l’embaràs. També hauran de dur mascareta els treballadors de les residències de la tercera edat i els centres sociosanitaris, quan estiguin en contacte amb residents, i els visitants quan estiguin en zones compartides.

A més, encara s’ha de portar a les farmàcies. Alguns dels usuaris que anaven amb autobús no hi estaven d’acord. «No té sentit que s’hagi de portar, no hi ha aglomeracions; al final acabo gastant diners amb mascaretes per poder entrar-hi, ja que a vegades no hi penso», comentaven.

Elisabet Riera, titular de la farmàcia Riera Cardelús de Girona, manifesta que «entenc que es tracti d’un centre sanitari, però de cara al bon temps ja s’hauria de flexibilitzar la mesura», explica. De fet, reconeix que «a vegades hem de fer excepcions» si algú entra sense mascareta si no hi ha gaire gent. En la mateixa línia, una treballadora d’un altre establiment del centre de Girona lamentava que la mesura no s’hagi aplicat ja a les farmàcies.