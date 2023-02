L'Ajuntament de Girona i el Club Atletisme Girona han fet entrega aquest migdia dels 2.000 euros que es van recollir en la cursa solidària de Sant Silvestre a la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer (FECEC). Tot l'import recaptat es destinarà a la campanya «Nassos contra el Càncer», de la mateixa FECEC, per lluitar contra la malaltia i promoure hàbits de vida saludables. La FECEC està integrada per diferents entitats que lluiten contra el càncer, entre les quals hi ha la Fundació Oncolliga Girona. La cursa celebrada el passat 30 de desembre va batre rècord de participació, amb 2.000 persones en la prova d'adults i 300 a la Mini Sant Silvestre.

A l'acte hi han assistit el regidor d’Educació, Infància i Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, juntament amb la presidenta del Club Atletisme Girona, Marti Valverde, i dels membres de la Junta del Club Atletisme Girona Toni Bautista i Xicu Espigulé. Aquests han fet entrega del xec a la vicepresidenta de la FECEC, Lluïsa Ferrer.