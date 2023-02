Fa uns dies, l’Ateneu Republicà de Bescanó va acollir la presentació del llibre Independència és Revolució. L’acte va comptar amb la presència de l’autor de l’obra, diputat de la CUP al Congrés espanyol i militant de Poble Lliure, Albert Botran.

L’autor va exposar la motivació que l’ha portat a escriure el llibre, que és refutar dues idees. La primera diu que la independència és una transició que es pot fer «de la llei a la llei». La segona sosté que aquesta no té res a veure amb els canvis socials com la justícia social, l’ecologisme o el feminisme.

En l’exposició del contingut del llibre es van evidenciar les diferents facetes de l’autor. Per una banda, l’historiador que ens explica d’on ve la lluita per la independència i, per l'altre, l’analista que ens dissecciona els diferents paradigmes en què s’ha mogut l’independentisme. Per últim també es va fer palesa la seva faceta com a polític revolucionari que expressa la necessitat d’un nou paradigma, a partir de les bases del 2017, i que s’atreveix a apuntar amb un decàleg com a proposta de futur de l’independentisme.