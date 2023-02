Vilablareix va aprovar en el ple del passat 19 de gener el Pla Integral per a les persones grans del municipi, que va ser presentant ahir. Aquest, té l'objectiu de treballar de forma ordenada en el municipi i coordinar els serveis i programes a la gent gran que s'ofereixen, com és el cas de xerrades de promoció de la salut i estils de vida saludables. La iniciació a les noves tecnologies també forma part d'aquestes activitats, així com diferents tallers o sortides.

«Hem elaborat aquest pla tenint en compte el resultat de les taules de treball on hi ha participat professionals, institucions, entitats del poble i gent gran del municipi que han fet propostes de millora i s’han recollit i treballat perquè Vilablareix pugui donar resposta a les necessitats de les persones grans del poble», declarava l'alcaldessa de Vilablareix, Maite Tixis.