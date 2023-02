El Consell Municipal d’Educació de Girona va avalar per unanimitat els canvis al Xifra

L’aposta de convertir l’Institut Narcís Xifra en un Centre Integral de Formació Professional és una bona proposta pel centre» i «pot donar oportunitats noves a la ciutat i àrea d’influència». Aquesta consideració es va aprovar sense cap oposició dels presents al darrer plenari del Consell Municipal d’Educació de Girona. En aquest òrgan de participació, consulta i assessorament de la comunitat educativa de la ciutat hi ha representants de tots els grups municipals (del govern i de l’oposició), d’associacions de pares i mares d’alumnes, d’alumnes i de les direccions dels centres educatius i d’alumnes.

Aquell dia, el 23 de gener, es donava el vistiplau al document que presentava la Comissió de Planificació Escolar i Equipaments, que havia estat tractant i debatent, entre altres temes, aquesta qüestió des del novembre de l’any passat. Durant tot aquest procés, segons ha pogut saber aquest diari, no hi va haver cap oposició de cap representant de cap col·lectiu als plans del Departament per convertir l’Institut Narcís Xifra en un centre integral de Formació Professional, que inclou batxillerats a partir del curs vinent, però no la secundària.

La decisió d’eliminar ESO en aquest centre del Pont Major va aparèixer als mitjans a inicis de febrer i el Departament i l’Ajuntament van convocar una roda de premsa a l’institut el 3 de febrer per explicar la decisió. A partir d’aquesta data van aparèixer les queixes públiques i els comunicats dels grups de l’oposició qüestionant el canvi.

El document aprovat en el plenari del 23 de gener, celebrat a l’Institut Jaume Vicens Vives, anava més enllà. Tot i estar d’acord en l’aposta pel canvi al Narcís Xifra, també es lamentava com s’havia arribat a la situació que els havia dut a prendre aquesta decisió «considerant que s’hauria d’haver planificat amb temps, des del moment en què es va començar a decidir la creació d’instituts nous a municipis limítrofs, que va ser el principal desencadenant». El text no ho indica, però és en referència al nou institut a Sarrià de Ter.

A més a més, aquell plenari del Consell Municipal va servir per lamentar que «fins ara no hi hagi hagut informació clara i amb antelació que pogués fer preveure aquesta situació». Respecte a les modificacions que afecten al Xifra, el document validat també exposava que «l’aposta de convertir l’institut Narcís Xifra no ha d’implicar la reducció de grups d’ESO a la ciutat de Girona». Malgrat aquesta petició del Consell Municipal d’Educació ara per ara, només se sap que se suprimeixen les dues línies d’ESO de l’equipament del Pont Major. Per tant, al municipi, si no hi ha canvis, hi haurà dos grups menys.

De fet sobre això mateix, el document també suggeria que «si la planificació indica que el millor és una reducció de grups per un equilibri territorial, no només afecti als centres públics» i s’al·ludia al decret de centres concertats per tal de dotar-se d’eines «per fer una planificació conjunta». Es demana que a l’oferta final «hi hagi una ràtio de 28 infants per cada grup d’ESO».