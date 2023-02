L’Ajuntament de Girona tornarà a licitar la reparació de la passera de Mas Ramada, d’accés al passallís de l’Onyar i situada a l’alçada de l’escola Sagrada Família. La passera havia quedat malmesa per les crescudes del riu i ara, l’objectiu dels treballs serà reforçar aquest pas que comunica els barris de Vila-roja i La Creueta. Al mateix temps, també es renaturalitzaran els marges del riu situats aigües avall.

Ha estat avui quan es va aprovar per Junta de Govern Local treure la licitació de les obres amb un cost total de 100.580,21 euros, i un cop adjudicats, tindran una durada de tres mesos. «És una obra important perquè estem parlant de la connexió a peu entre dos sectors, que estalvia haver de fer una volta considerable. Veiem com un dels efectes del canvi climàtic és l’augment dels fenòmens meteorològics extrems, i precisament en aquest punt hem comprovat amb episodis previs com les riuades poden fer malbé una estructura. Per això hem fet un projecte que no és només una simple reparació, sinó que va més enllà i s’adapta a les condicions que ens anem trobant de manera més reiterada. Volem que l’obra sigui definitiva, i per això ha sigut tan important l’adaptació al medi natural de l’entorn per aprofitar els treballs per millorar la sostenibilitat», explicava el regidor d’Urbanisme, Lluís Martí.

L’actuació consistirà a rehabilitar els fonaments i el paviment de les rampes que donen accés al passallís de l’Onyar amb blocs de pedres. D’aquesta manera es milloraran les condicions de seguretat i d’accessibilitat del pas. El seu accés des del barri de Vila-roja es fa des de les escales de la carretera de Sant Feliu i connecta amb el bosc de ribera i els horts del pla de La Creueta.

Alhora, es recuperaran i naturalitzaran els marges del riu situats aigües avall del passallís mitjançant la tècnica de la bioenginyeria. Es tracta d’una disciplina constructiva que persegueix objectius tècnics, ecològics, estètics i econòmics, aprofitant els múltiples rendiments de les plantes i utilitzant tècniques de baix impacte ambiental. S’usaran plantes pròpies de la zona i restes vegetals al costat de fustes, roques i xarxes orgàniques, entre d’altres. Això permetrà augmentar la biodiversitat i suposarà una millora de l’entorn paisatgístic.