Una plataforma cívica independent reclama un «canvi» a Girona liderat per Paneque

Una plataforma cívica preveu fer un pas endavant, els propers dies, per mostrar el seu suport a la candidata del PSC, Sílvia Paneque, per tal que encapçali un «canvi» a Girona. De moment, no han trascendit els noms de les persones que el conformen però han elaborat un manifest on expliquen que són «una colla de persones independents», procedents de diferents àmbits, que es van unir sota el nom de Grup Impuls pel Canvi a Girona, sorgit de les reunions amb el grup municipal socialista per tractar diferents àmbits de la política municipal.

El grup ja sota el nom de Plataforma Cívica «Girona primer, Girona pel canvi», mostra el seu «convenciment que hi ha d’haver un canvi a Girona» en el sentit que la ciutat «requereix una nova manera de fer a l’Ajuntament». A parer seu, «Sílvia Paneque representa aquesta voluntat de canvi». Apunten però, que aquest projecte «ha d’anar més enllà dels partits polítics per representar també a totes aquelles persones independents que coincideixin en el desig que la Sílvia Paneque sigui la nova alcaldessa de Girona». Entre d’altres aspectes, indiquen que «cal fer que l’Ajuntament funcioni, que la gestió diària sigui la prioritat del govern i que sigui el màxim d’eficaç». També que volen una «ciutat neta, que estigui endreçada de bon matí» i que «la resposta a la inseguretat sigui la tolerància zero». En definitiva, assenyalen que «necessiten» i «volen» «un Ajuntament al servei de la gent». A més, plantegen «una ciutat amb diferents centres arrelats en la identitat, les tradicions i els costums dels barris», evitant arguments que «confronten els barris amb el centre de la ciutat». Finalment, aposten per la preservació i foment de la cultura i de les activitats esportives.