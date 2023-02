El PSC presentarà en el ple de dilluns una moció per posar en marxa una comunitat energètica a Girona amb la finalitat d'impulsar un pla municipal per a la producció i consum d'energia renovable. La portaveu socialista, Sílvia Paneque, explicava que aquesta demanda la fan davant «la manca d'accions reals i efectives del govern actual per la implantació d'energies renovables als equipaments municipals».

Paneque apuntava que l'Ajuntament va anunciar fa un any la instal·lació de plaques solars a diferents edificis municipals com el mercat del lleó, el pavelló de Vila-roja, l'escola de Font de la Pólvora, la piscina municipal de Palau i la piscina municipal de Santa Eugènia. Això, emmarcat en el pla d'acció d'energia sostenible, igual que també es va anunciar a creació d'una comunitat energètica basada en l'autoconsum fotovoltaic compartit a Girona. Tanmateix, la portaveu del PSC lamenta que un any més tard les licitacions estiguin aturades. «A això, a més, s'afegeix també l'acord pels pressupostos de la Generalitat 2023, que inclou 25 milions d'euros pel cobriment de les cobertes d'edificis públics començant pels instituts i 180 milions d'euros per a l'acceleració de la instal·lació de fonts de producció d'energia renovables per a l'autoconsum domèstic i industrial», exposava la portaveu socialista. El consum municipal d'energia el 2022 va ser 16,6 kilowatts l'hora, uns dos punts menys que el 2021, quan en van ser 18,7. Tanmateix, la despesa d'electricitat va incrementar un 40,9% a causa de l'augment dels preus de subministraments. En aquest cas, el 2021 l'Ajuntament va pagar 2,5 milions d'euros, mentre que l'any passat va costar 4,1 milions. Davant això, Paneque assenyala que «és urgent que l'Ajuntament de Girona lideri i sigui motor de la transició energètica a la ciutat orientada a l'estalvi, l'eficiència energètica, la descentralització i participació de pimes i famílies en la implantació de les energies renovables».