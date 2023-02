Un estudi apunta que passen més cotxes que bicicletes per la carretera dels Àngels

Un estudi assenyala que la carretera d’accés al santuari dels Àngels (GIV-6703) és més freqüentada per cotxes que per bicicletes. La Diputació de Girona va col·locar, fa aproximadament un any, dos sensors per fer un recompte dels vehicles que es mouen per la carretera i, segons l’organisme provincial, el 55% dels passos detectats corresponen a vehicles a motor, mentre que el 45% restant són bicicletes. El sistema per obtenir les dades és pioner a l’Estat espanyol. De fet, els sensors incorporats en aquest vial van ser els primers que es van instal·lar en una carretera codificada a Catalunya.

En concret, des de la Diputació assenyalen que es van col·locar dos aforadors de trànsit fixos a la carretera, un per cada sentit. Cada un dels dos sensors està basat en un doble comptador, un per a ciclistes i un altre per a vehicles i que, per tant, «permet discriminar el pas de vehicles motoritzats de les bicicletes». Funcionen amb sistemes d’energia autònoms.

Per prudència, segurament per evitar algun acte vandàlic, la Diputació ha preferit no detallar la ubicació exacta d’aquests comptadors. Sí que ha apuntat que està a mig recorregut entre la fàbrica Bicentury i el santuari, encara dins del terme municipal de Girona. Aquests mecanismes es troben encastats en l’aglomerat i emmagatzemen totes les dades obtingudes en una targeta SIM.

Les dades

Des de la instal·lació dels aforadors, els comptadors han registrat el pas d’uns cent mil usuaris, dels quals el 55% són vehicles i el 45% són bicicletes. Si es tractés d’un any exacte, voldria dir que diàriament hi passen uns 273 vehicles.

Segons les dades facilitades per la Diputació, «el flux de trànsit mitjà tant de ciclistes com de vehicles és major durant el cap de setmana». Aquest increment és de més d’un 40% respecte del trànsit mitjà en dia laborable. A més a més, ressalten que «el major ús de la carretera és principalment els diumenges». Tant pel que fa a cotxes com a bicicletes, els dos pics de pas es produeixen a l’entorn de les onze del matí.

Tot plegat coincideix amb la petició que manté la plataforma Mou-te en Bici de tallar al trànsit aquesta carretera els matins del primer diumenge de cada mes per tal que hi circulin només ciclistes o gent que vagi a peu. S’han recollit firmes i s’han fet reunions amb les institucions implicades, però per ara no s’ha arribat a cap conclusió. Fa uns anys, l’Ajuntament de Girona va aprovar una moció per estudiar la viabilitat de tallar la carretera en moments puntuals, després d’una proposta de l’ara regidor no adscrit Daniel Pamplona.

Si bé la titularitat de la carretera és de la Diputació de Girona, la competència quant al trànsit que hi circula és del Servei Català de Trànsit.